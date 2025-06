Ο Μασκ δημοσιεύει τεστ ναρκωτικών μετά από κατηγορίες για βαριά χρήση κεταμίνης

Ο Έλον Μασκ μοιράστηκε τα αποτελέσματα ενός πρόσφατου τεστ ναρκωτικών την Τρίτη 17 Ιουνίου, τα οποία δείχνουν ότι βρέθηκε αρνητικός σε κεταμίνη, έκσταση, κοκαΐνη, αμφεταμίνες και άλλα ναρκωτικά λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η εξέταση ούρων πραγματοποιήθηκε 12 ημέρες μετά την καταγγελία της εφημερίδας The New York Times ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla έκανε σχεδόν καθημερινή χρήση κεταμίνης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της, η μονάδα ελέγχου ναρκωτικών σημειώνει ότι τα περισσότερα ναρκωτικά αποβάλλονται από τον οργανισμό εντός 2 έως 10 ημερών, όταν μετρώνται με γρήγορη εξέταση ούρων.

Σε απάντηση στις πρόσφατες ισχυρισμούς της εφημερίδας The New York Times σχετικά με την «έντονη» χρήση ναρκωτικών, ο Έλον Μασκ μοιράστηκε τα αποτελέσματα του καθαρού τεστ ναρκωτικών την Τρίτη 17 Ιουνίου.

Σε μια ανάρτηση στο X με τη λεζάντα «lol», ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου δημοσίευσε ένα screenshot των αποτελεσμάτων του από το Fastest Labs του South Austin.



Τα αποτελέσματα του ελέγχου, που αποδίδονται στον δότη «Elon Musk», δείχνουν αρνητικό αποτέλεσμα για όλα τα ναρκωτικά που ελέγχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της κεταμίνης, του έκσταση, της κοκαΐνης, των αμφεταμινών και άλλων.

Η ημερομηνία συλλογής του τεστ είναι η 11η Ιουνίου, 12 ημέρες μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της Times, η οποία ισχυριζόταν ότι ο 53χρονος δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας κάνει συχνή χρήση κεταμίνης κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για την επανεκλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Η έκθεση ισχυριζόταν επίσης ότι ο Μασκ έκανε χρήση έκσταση και παραισθησιογόνων μανιταριών και ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γνωστό ότι ταξίδευε με ένα κουτί χαπιών που περιείχε Adderall, φάρμακο για τη θεραπεία της ADHD, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένους ως διεγερτικό.

Σε νεότερη ανάρτηση, ο Μασκ χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα «ψέματα με απύθμενο θράσος» και προκάλεσε ευθέως τους δημοσιογράφους που τα υπογράφουν να υποβληθούν και οι ίδιοι σε τεστ ναρκωτικών και να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα.

«Δεν θα το κάνουν, γιατί είναι ένοχοι μέχρι το κόκαλο», έγραψε.

Great idea. I hereby challenge the NYT and WSJ to take drug tests and publish the results!

They won’t, because those hypocrites are guilty as sin. https://t.co/Z6kf6sj2mS

— Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2025