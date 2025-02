«Αγαπητέ μαστουρωμένε με κεταμίνη Ναζί»: Ανελέητο τρολάρισμα προς τον Μασκ κατακλύζει το email του DOGE

Αφού ο Έλον Μασκ απαίτησε από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να στείλουν μέσω email μια σύνοψη των εβδομαδιαίων επιτευγμάτων τους, στο πλαίσιο της μαζικής απόλυσής του μέσω του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), το inbox που έχει δημιουργηθεί για να λαμβάνει αυτές τις απαντήσεις φέρεται να έχει κατακλυστεί από spam, μεγάλο μέρος του οποίου είχε ως στόχο να κοροϊδέψει προσωπικά τον δισεκατομμυριούχο.

Το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έλαβαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της κυβέρνησης, το οποίο τους ζητούσε να τεκμηριώσουν πέντε από τα επιτεύγματά τους την περασμένη εβδομάδα ή να διακινδυνεύσουν να απολυθούν, όπως μετέδωσε το CBS News.

Ο Μασκ είχε ανακοινώσει τα σχέδια για το email νωρίτερα εκείνη την ημέρα στο X.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.

Failure to respond will be taken as a resignation.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025