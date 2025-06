Τις εγκαταστάσεις της κρατικής ιρανικής τηλεόρασης IRIB στην Τεχεράνη, βομβάρδισε το Ισραήλ με την παρουσιάστρια να εγκαταλείπει το στούντιο.

Η παρουσιάστρια Σαχάρ Εμανί λίγες στιγμές πριν από την επίθεση έλεγε: «Ακούστε, αυτό που ακούτε είναι ο ήχος του επιτιθέμενου. Ακούτε τον ήχο του επιτιθέμενου που επιτίθεται στην αλήθεια».

Η ίδια είναι μια από τις πιο γνωστές παρουσιάστριες στο Ιράν και στη συνέχεια έτρεξε για να βγει από το στούντιο, κάτι που έχει αποτυπωθεί και στο συγκλονιστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ επιβεβαίωσε ότι οι IDF χτύπησαν την ιρανική κρατική τηλεόραση. Μάλιστα μετά την επίθεση αναρτήθηκε και το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης στο Telegram.

Ο Ιρανός δημοσιογράφος Γιουνές Σαντλού είπε ότι πολλοί συνάδελφοί του ήταν μέσα στις εγκαταστάσεις της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης όταν το Ισραήλ βομβάρδισε τις εγκαταστάσεις της.

«Δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοί μου είναι ακόμη μέσα τώρα», είπε, μεταδίδοντας έξω από το φλεγόμενο κτίριο.

«Είχαμε δεχθεί προειδοποιήσεις για εκκένωση, αλλά όλοι έμειναν μέχρι την τελευταία στιγμή για να δείξουμε το πραγματικό πρόσωπο του σιωνιστικού καθεστώτος σε όλο τον κόσμο», είπε.

«Αυτό το τηλεοπτικό κανάλι είναι το πιο δημοφιλές μέσα στη χώρα, επειδή τα ξένα κανάλια απαγορεύονται μέσα στο Ιράν», δήλωσε η Ντόρσα Τζαμπάρι του Al Jazeera.

«Έτσι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν δορυφορικά πιάτα για να έχουν πρόσβαση σε ξένα μέσα και κανάλια και είναι πολύ δύσκολο τις περισσότερες φορές, οπότε αυτό είναι το πιο προσιτό στο ευρύ κοινό», εξήγησε.

Η επίθεση αυτή έγινε λίγη ώρα αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν καλέσει τους κατοίκους του Τελ Αβίβ να φύγουν από την πόλη το συντομότερο δυνατόν.

Η Σαχάρ Εμανί, η παρουσιάστρια της ιρανικής τηλεόρασης, επέστρεψε στη ζωντανή μετάδοση του δικτύου Khabar, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mehr.

«Ο εχθρός έκανε για άλλη μια φορά λάθος υπολογισμό νομίζοντας ότι ο κόσμος θα φοβόταν αυτές τις σκηνές. Αλλά θα συνεχίσουμε το έργο μας για να συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια» πρόσθεσε.

She defied the strike

The Iranian anchor targeted by Israel returns to the studio, unshaken and stronger than ever.

Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkJSh pic.twitter.com/oC66mqKszp

— Press TV 🔻 (@PressTV) June 16, 2025