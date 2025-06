Η Μπλεζ Μετρεγουέλι ορίστηκε επικεφαλής του ΜΙ6, καθιστώντας την απόφαση ιστορική, καθώς αποτελεί την πρώτη γυναίκα στην συγκεκριμένη θέση, στα 116 χρόνια ιστορίας της υπηρεσίας.

Η Μετρεγουέλι θα αποτελέσει την 18 επικεφαλής της υπηρεσίας και θα διαδεχθεί τον Σερ Ρίτσαρντ Μουρ το φθινόπωρο του 2025.

Η 47χρονη Μετρεγουέλι είναι σήμερα Γενική Διευθύντρια Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Q), του κρίσιμου τομέα που στοχεύει στο να κρατά μυστικές τις ταυτότητες των μυστικών πρακτόρων, με έμφαση στην αντιμετώπιση εξελιγμένων τεχνολογικών απειλών, όπως η βιομετρική παρακολούθηση της Κίνας. Η ίδια εργάζεται στην υπηρεσία από το 1999, όπου παράλληλα δούλευε και στην ΜΙ5 για κάποιο διάστημα.

I am delighted to announce that Blaise Metreweli will succeed me as Chief of #MI6 on 1 October 2025. Blaise has had a distinguished career as an intelligence officer and leader. She possesses all the qualities to be an outstanding ‘C’. Read more here 🔽https://t.co/w2HJ8cj1xs

— Richard Moore (@ChiefMI6) June 15, 2025