Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (15/6), περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδας, ότι εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο στην Μασχάντμ της τρίτης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, δεν υπάρχουν ζημιές σε κτήρια ή στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης του αεροδρομίου έπειτα από την ισραηλινή επιδρομή. Άλλα ιρανικά ΜΜΕ, κάνουν λόγο για ισραηλινή επίθεση ανατολικά της πόλης Μασχάντ.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε ένα ιρανικό αεροπλάνο ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, περίπου 2.300 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ, στην «πιο απομακρυσμένη επίθεση από την έναρξη της επιχείρησης» του Ισραήλ.

«Η Πολεμική Αεροπορία εργάζεται για να επιτύχει αεροπορική υπεροχή σε όλο το Ιράν», τόνισε ο ισραηλινός στρατός.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, έχοντας πλήξει μέχρι στιγμής περίπου 250 τοποθεσίες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 128 νεκρούς και περίπου 900 τραυματίες μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Από την πλευρά του Ιράν, μια σφοδρή πυραυλική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε τον θάνατο 10 ανθρώπων στο Ισραήλ – έξι στην πόλη Μπατ Γιαμ και τέσσερις στην βόρεια πόλη Ταμρά. Περισσότεροι από 100 τραυματίες έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Το απόγευμα της Κυριακής, το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων, ωστόσο ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως οι περισσότερες βλήθηκαν αναχαιτίστηκαν και δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές στο ισραηλινό έδαφος μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με το CNN, τα σημερινά πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν είχαν στόχο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκαν τρεις πολυσύχναστες διασταυρώσεις στην πόλη: Tajrish και Quds Square, η λεωφόρος Shariati και η πλατεία Valiasr.

Στο Tajrish βρίσκεται ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ η οδός Valiasr θεωρείται μία από τις κύριες οδικές αρτηρίες και τα εμπορικά κέντρα της Τεχεράνης.

#BREAKING An explosion takes place in the Valiasr street in Tehran. pic.twitter.com/8LtiCmaMiO

Tο χτύπημα στην πλατεία Quds στο Tajrish ήταν μόλις στα 50 μέτρα από το νοσοκομείο Shohada, ένα σημαντικό κέντρο υγείας στη βόρεια Τεχεράνη.

Βιντεοσκοπημένο υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN δείχνει καπνό να υψώνεται στον ουρανό μετά από χτύπημα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης, κοντά στην οδό Valiasr.

Πλάνα που έχουν ληφθεί από την πλατεία Quds δείχνουν έναν τραυματία να μεταφέρεται με φορείο σε ένα όχημα έκτακτης ανάγκης που περιμένει. Η κάμερα κινείται προς τα πάνω για να δείξει τα σπασμένα παράθυρα ενός κοντινού κτηρίου.

#Iran Tehran «Quds Square in front of Tajrish metro» pic.twitter.com/g2gA3wXrRs

Άλλες εικόνες δείχνουν καπνό κοντά στο κτήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι στόχευε στρατιωτικά και πυρηνικά συγκροτήματα στο Ιράν, αν και δεν υπάρχουν γνωστά τέτοια συγκροτήματα σε αυτές τις περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

#Iran: Israeli strikes busted a pipe near Tajrish Square in #Tehran, causing sewage water to flood into the streets. pic.twitter.com/GqskoScmwT

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 15, 2025