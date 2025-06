«Προτεραιότητα του Γκαρνάτσο να μείνει στην Premier League» (pic)

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο είναι ένα από τα πιο… καυτά θέματα στον τομέα των αποχωρήσεων στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ δείχνει να μην τον υπολογίζει καθόλου, ούτε ως μέλος του ροτέισον της ομάδας.

Για τον Αργεντινό εξτρέμ τις προηγούμενες μέρες έδειξε ενδιαφέρον η Αλ-Νασρ η οποία αναμένεται να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Σαντιό Μανέ, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ωστόσο, η προτεραιότητα του Γκαρντάτσο είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Premier League ακόμα και αν αποχωρήσει από την ομάδα του Μάντσεστερ.

🚨🇦🇷 Alejandro Garnacho’s priority is to stay in Premier League while he’s set to leave Man United this summer.

Despite Bayer Leverkusen interest and Ten Hag’s appreciation, the deal looks complicated and Premier League is the player’s first choice. pic.twitter.com/DBYwfWko8d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025