Τα wonderkids που θα «λάμψουν» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (vids)

Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (15 Ιουνίου – 13 Ιουλίου) ετοιμάζεται να τραβήξει πάνω του τα… φώτα της ποδοσφαιρικής υφηλίου, τα βλέμματα στρέφονται όχι μόνο στους «συνήθεις ύποπτους», αλλά και σε μια νέα γενιά παικτών που αναμένεται να γράψει τη δική της ιστορία.

Ντεζιρέ Ντουέ, Φράνκο Μασταντουόνο, Γουίλιαν Εστεβάο και Ροντρίγκο Μόρα είναι τα τέσσερα νέα «παιδιά-θαύματα» που εκπροσωπούν διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, αλλά έχουν ένα κοινό, είναι έτοιμα να… κατακτήσουν τον κόσμο.

Still processing this Desire Doue champions league goal vs Aston Villa pic.twitter.com/E38ztUhf8Z

— WirtzWatch (@WirtzWatch) June 10, 2025