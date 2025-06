Σε λίγες ώρες είναι η σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με την Ίντερ Μαϊάμι να αντιμετωπίζει την Αλ Αχλί τα ξημερώματα της Κυριακής (15/6), στο πρώτη ματς της νέας διοργάνωσης της FIFA.

Στις ΗΠΑ με 32 ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο να συμμετέχουν διεκδικώντας το τρόπαιο, θα διεξαχθεί το τουρνουά, για περίπου έναν μήνα, με τον ΑΝΤ1 να έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη χώρα μας.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες ημερομηνίες της διοργάνωσης, αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα του τουρνουά, από την πρώτη αγωνιστική, μέχρι και τον μεγάλο τελικό στις 13 Ιουλίου.

Συνολικά θα γίνουν 63 αγώνες, με τις ομάδες να χωρίζονται σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων και τους δύο πρώτους να περνούν στα νοκ-άουτ. Από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι η… γνωστή. Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός, με τα ματς να είναι μονά.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες της διοργάνωσης

Φάση ομίλων: 15 Ιουνίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025

Φάση των «16»: 28 Ιουνίου 2025 – 01 Ιουλίου 2025

Προημιτελικά: 04 & 05 Ιουλίου 2025

Ημιτελικά: 08 & 09 Ιουλίου 2025

Τελικός: 13 Ιουλίου 2025

Αναλυτικό το πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (σε ώρα Ελλάδος)

Οι 8 Όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων:

Group A: Παλμέιρας (Βραζιλία), Πόρτο (Πορτογαλία), Αλ Αχλί (Σαουδική Αραβία), Ίντερ Μαϊάμι (ΗΠΑ)

Group B: Παρί (Γαλλία), Ατλέτικο (Ισπανία), Μποταφόγκο (Βραζιλία), Σιάτλ Σάουντερς (ΗΠΑ)

Group C: Μπάγερν (Γερμανία), Όκλαντ Σίτι (Νέα Ζηλανδία), Μπόκα (Αργεντινή), Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Group D: Φλαμένγκο (Βραζιλία), Εσπεράνς (Τυνησία), Τσέλσι (Αγγλία), Λεόν (Μεξικό)

Group E: Ρίβερ Πλέιτ (Αργεντινή), Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς (Ιαπωνία), Μοντερέι (Μεξικό), Ίντερ (Ιταλία)

Group F: Φλουμινένσε (Βραζιλία), Ντόρτμουντ (Γερμανία), Ουλσάν (Νότια Κορέα), Μαμελόντι Σαντάουνς (Νότια Αφρική)

Group G: Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία), Γουαϊντάντ (Μαρόκο), Αλ Αΐν (ΗΑΕ), Γιουβέντους (Ιταλία)

Group H: Ρεάλ (Ισπανία), Αλ Χιλάλ (Σαουδική Αραβία), Πατσούκα (Μεξικό), Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025 (Έναρξη 1ης αγωνιστικής)

Γκρουπ Α: Αλ Αχλί Κάιρο – Ίντερ Μαϊάμι (Hard Rock Stadium, Μαϊάμι, 03:00)

Γκρουπ Β: Μπάγερν Μονάχου – Όκλαντ Σίτι (TQL Stadium, Σινσινάτι, 19:00)

Γκρουπ Β: Παρί Σεν Ζερμέν – Ατλέτικο Μαδρίτης (Rose Bowl Stadium, Λος Άντζελες, 22:00)

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025

Γκρουπ Α: Παλμέιρας – Πόρτο (MetLife Stadium, Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, 01:00)

Γκρουπ Β: Μποταφόγκο – Σιάτλ (Lumen Field, Σιάτλ, 17:00)

Γκρουπ D: Τσέλσι – Λος Άντζελες FC / Κλαμπ Αμέρικα (Mercedes-Benz Stadium, Ατλάντα, 22:00)

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025

Γκρουπ C: Μπόκα Τζούνιορς – Μπενφίκα (Hard Rock Stadium, Μαϊάμι, 01:00)

Γκρουπ D: Φλαμένγκο – Εσπεράνς Τύνιδας (Lincoln Financial Field, Φιλαδέλφεια, 04:00)

Γκρουπ F: Φλουμινένσε – Ντόρτμουντ (MetLife Stadium, Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, 19:00)

Γκρουπ E: Ρίβερ Πλέιτ – Ουράβα (Lumen Field, Σιάτλ, 22:00)

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025

Γκρουπ F: Ουλσάν – Μαμελόντι Σάνταουνς (Inter&Co Stadium, Ορλάντο, 01:00)

Γκρουπ E: Μοντερέι – Ίντερ (Rose Bowl Stadium, Λος Άντζελες, 04:00)

Γκρουπ G: Μάντσεστερ Σίτι – Ουιντάντ Καζαμπλάνκα (Lincoln Financial Field, Φιλαδέλφεια, 19:00)

Γκρουπ H: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλ Χιλάλ (Hard Rock Stadium, Μαϊάμι, 22:00)

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025

Γκρουπ H: Πατσούκα – Σάλτσμπουργκ (TQL Stadium, Σινσινάτι, 01:00)

Γκρουπ G: Αλ Αΐν – Γιουβέντους (Audi Field, Ουάσινγκτον D.C., 04:00)

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025 (Έναρξη 2ης αγωνιστικής)

Γκρουπ A: Παλμέιρας – Αλ Αχλί (MetLife Stadium, Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, 19:00)

Γκρουπ A: Ίντερ Μαϊάμι – Πόρτο (Mercedes-Benz Stadium, Ατλάντα, 22:00)

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025

Γκρουπ B: Σιάτλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Lumen Field, Σιάτλ, 01:00)

Γκρουπ B: Παρί Σεν Ζερμέν – Μποταφόγκο (Rose Bowl Stadium, Λος Άντζελες, 04:00)

Γκρουπ C: Μπενφίκα – Όκλαντ Σίτι (Inter&Co Stadium, Ορλάντο, 19:00)

Γκρουπ D: Φλαμένγκο – Τσέλσι (Lincoln Financial Field, Φιλαδέλφεια, 21:00)

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025

Γκρουπ D: Λος Άντζελες FC / Κλουμπ Αμέρικα – Εσπεράνς Τυνησίας (GEODIS Park, Νάσβιλ, 01:00)

Γκρουπ C: Μπάγερν Μονάχου – Μπόκα Τζούνιορς (Hard Rock Stadium, Μαϊάμι, 04:00)

Γκρουπ F: Μαμελόντι Σάνταουνς – Ντόρτμουντ (TQL Stadium, Σινσινάτι, 19:00)

Γκρουπ E: Ίντερ – Ουράβα (Lumen Field, Σιάτλ, 22:00)

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025

Γκρουπ F: Φλουμινένσε – Ουλσάν (MetLife Stadium, Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, 01:00)

Γκρουπ E: Ρίβερ Πλέιτ – Μοντερέι (Rose Bowl Stadium, Λος Άντζελες, 04:00)

Γκρουπ G: Γιουβέντους – Ουιντάντ Καζαμπλάνκα (Lincoln Financial Field, Φιλαδέλφεια, 19:00)

Γκρουπ H: Ρεάλ Μαδρίτης – Πατσούκα (Bank of America Stadium, Σαρλότ, 22:00)

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025

Γκρουπ H: Σάλτσμπουργκ – Αλ Χιλάλ (Audi Field, Ουάσινγκτον D.C., 01:00)

Γκρουπ G: Μάντσεστερ Σίτι – Αλ Αΐν (Mercedes-Benz Stadium, Ατλάντα, 04:00)

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025 (Έναρξη 3ης αγωνιστικής)

Γκρουπ B: Σιάτλ Σάουντερς – Παρί Σεν Ζερμέν (Lumen Field, Σιάτλ, 22:00)

Γκρουπ B: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μποταφόγκο (Rose Bowl Stadium, Λος Άντζελες, 22:00)

Τρίτη 24 Ιουνίου 2025

Γκρουπ A: Ίντερ Μαϊάμι – Παλμέιρας (Hard Rock Stadium, Μαϊάμι, 04:00)

Γκρουπ A: Πόρτο – Αλ Αχλί (MetLife Stadium, Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, 04:00)

Γκρουπ C: Όκλαντ Σίτι – Μπόκα Τζούνιορς (GEODIS Park, Νάσβιλ, 22:00)

Γκρουπ C: Μπενφίκα – Μπάγερν Μονάχου (Bank of America Stadium, Σαρλότ, 22:00)

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025

Γκρουπ D: Λος Άντζελες FC / Κλουμπ Αμέρικα – Φλαμένγκο (Camping World Stadium, Ορλάντο, 04:00)

Γκρουπ D: Εσπεράνς Τύνιδας – Τσέλσι (Lincoln Financial Field, Φιλαδέλφεια, 04:00)

Γκρουπ F: Ντόρτμουντ – Ουλσάν (TQL Stadium, Σινσινάτι, 22:00)

Γκρουπ F: Μαμελόντι Σάνταουνς – Φλουμινένσε (Hard Rock Stadium, Μαϊάμι, 22:00)

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025

Γκρουπ E: Ίντερ – Ρίβερ Πλέιτ (Lumen Field, Σιάτλ, 04:00)

Γκρουπ E: Ουράβα – Μοντερέι (Rose Bowl Stadium, Λος Άντζελες, 04:00)

Γκρουπ G: Γιουβέντους – Μάντσεστερ Σίτι (Camping World Stadium, Ορλάντο, 22:00)

Γκρουπ G: Ουιντάντ Καζαμπλάνκα – Αλ Αΐν (Audi Field, Ουάσινγκτον D.C., 22:00)

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025

Γκρουπ H: Αλ Χιλάλ – Πατσούκα (GEODIS Park, Νάσβιλ, 04:00)

Γκρουπ H: Σάλτσμπουργκ – Ρεάλ Μαδρίτης (Lincoln Financial Field, Φιλαδέλφεια, 04:00)

Στη φάση των «16» προκρίνονται οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου.

Σάββατο 28 Ιουνίου 2025 (Έναρξη φάσης των «16»)

49ο παιχνίδι: 1ος Γκρουπ Α – 2ος Γκρουπ B (19:00) – Lincoln Financial Field, Philadelphia

50ο παιχνίδι: 1ος Γκρουπ C – 2ος Γκρουπ D (23:00) – Bank of America Stadium, Charlotte

Κυριακή 29 Ιουνίου 2025

51ο παιχνίδι: 1ος Γκρουπ B – 2ος Γκρουπ Α (19:00) – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

52ο παιχνίδι: 1ος Γκρουπ D – 2ος Γκρουπ C (23:00) – Hard Rock Stadium, Miami

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025

53ο παιχνίδι: 1ος Γκρουπ E – 2ος Γκρουπ F (22:00) – Bank of America Stadium, Charlotte

Τρίτη 01 Ιουλίου 2025

54ο παιχνίδι: 1ος Γκρουπ G – 2ος Γκρουπ H (04:00) – Camping World Stadium, Orlando

55ο παιχνίδι: 1ος Γκρουπ Η – 2ος Γκρουπ G (22:00) – Hard Rock Stadium, Miami

Τετάρτη 02 Ιουλίου 2025

56ο παιχνίδι: 1ος Γκρουπ F – 2ος Γκρουπ E (04:00) – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Παρασκευή 04 Ιουλίου 2025

57ο παιχνίδι: Νικητής παιχνιδιού 53 – Νικητής παιχνιδιού 54 (22:00) – Camping World Stadium, Orlando

Σάββατο 05 Ιουλίου 2025

58ο παιχνίδι: Νικητής παιχνιδιού 49 – Νικητής παιχνιδιού 50 (04:00) – Lincoln Financial Field, Philadelphia

59ο παιχνίδι: Νικητής παιχνιδιού 51 – Νικητής παιχνιδιού 52 (19:00) – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

60ο παιχνίδι: Νικητής παιχνιδιού 55 – Νικητής παιχνιδιού 56 (23:00)

Τρίτη 08 Ιουλίου 2025

61ο παιχνίδι: Νικητής παιχνιδιού 57 – Νικητής παιχνιδιού 58 (22:00) – MetLife Stadium, New York New Jersey

Τετάρτη 09 Ιουλίου 2025

62ο παιχνίδι: Νικητής παιχνιδιού 59 – Νικητής παιχνιδιού 60 (22:00) – MetLife Stadium, New York New Jersey

Οι μεγάλοι νικητές των ημιτελικών θα αναμετρηθούν στον τελικό στις 13 Ιουλίου.