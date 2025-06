Όποιος παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Καλιφόρνια και τις κινητοποιήσεις στο Λος Άντζελες, το έχει δει. Η σημαία του Μεξικού είναι το αδιαμφισβήτητο σύμβολο των διαδηλώσεων. Και δεν την κρατούν μόνο οι Μεξικάνοι μετανάστες, που διαμαρτύρονται για την πολιτική του προέδρου Τραμπ και τις σαρωτικές συλλήψεις με σκοπό τις απελάσεις.

Σημαία του Μεξικού, πλάι στις αμερικανικές σημαίες, κρατούν και οι άλλοι κάτοικοι της πόλης, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους διωκόμενους μετανάστες και να καταδικάσουν την πολιτική Τραμπ. Ο οποίος έστειλε τον στρατό στο Λος Άντζελες, για να καταστείλει, όπως ισχυρίζεται, την «εισβολή μεταναστών» που υφίσταται η χώρα.

Το Λος Άντζελες θεωρείται η «πρωτεύουσα» της διασποράς του Μεξικού στις ΗΠΑ και η πράσινη, λευκή και κόκκινη σημαία είναι το σύμβολό της. Η πόλη έχει ριζωμένους πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με το Μεξικό. Περισσότεροι από 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι κάτοικοι της κομητείας του Λος Άντζελες είναι μεξικανικής καταγωγής ή έχουν γεννηθεί στο Μεξικό. Οι περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη κομητεία στις ΗΠΑ.

Αυτή η σημαία, που για τους μετανάστες και τους ανθρώπους που τους υποστηρίζουν είναι σύμβολο υπερηφάνειας, έχει προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων. Σε αυτήν τη σημαία στηρίζουν και το επιχείρημα ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν με «εισβολή».

Ο γερουσιαστής της Οκλαχόμα, Μαρκαγουέιν Μάλιν, δήλωσε στο CNN: «Ήταν κυριολεκτικά εκεί έξω διαμαρτυρόμενοι, κρατώντας μια ξένη σημαία. Αυτό είναι απολύτως τρελό. Δεν είναι ειρηνικοί διαδηλωτές. Είναι παράνομοι». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς έγραψε στο Χ: «Εξεγερμένοι με ξένες σημαίες επιτίθενται σε αστυνομικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης». Και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τις διαμαρτυρίες. Σε αυτά, μέσα στο χάος των επεισοδίων, η μεξικανική σημαία βρίσκεται σε περίοπτη θέση.

Insurrectionists carrying foreign flags are attacking immigration enforcement officers, while one half of America’s political leadership has decided that border enforcement is evil.

Time to pass President Trump’s beautiful bill and further secure the border.

— JD Vance (@JDVance) June 8, 2025