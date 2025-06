Με κοινή τους ανακοίνωση, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν κυρώσεις την Τρίτη κατά των υπουργών του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπέζαλελ Σμότριχ για «υποκίνηση βίας κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη». Με την απάντηση των ΗΠΑ να έρχεται λίγες ώρες αργότερα.

Η ανακοίνωσή τους αναφέρει πως «η βία των εποίκων υποκινείται από εξτρεμιστική ρητορική που καλεί τους Παλαιστίνιους να εκδιωχθούν από τα σπίτια τους, ενθαρρύνει τη βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απορρίπτει ριζικά τη λύση των δύο κρατών. Η βία των εποίκων έχει οδηγήσει στο θάνατο Παλαιστινίων πολιτών και στον εκτοπισμό ολόκληρων κοινοτήτων».

Συνεχίζεται αναγράφοντας πως «είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη λύση των δύο κρατών, η οποία είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά τίθεται σε κίνδυνο από την εξτρεμιστική βία των εποίκων και την επέκταση των οικισμών».

Η ανακοίνωση συνεχίζει πως «οι Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπέζαλελ Σμότριχ έχουν υποκινήσει την εξτρεμιστική βία και τις σοβαρές παραβιάσεις των παλαιστινιακών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εξτρεμιστική ρητορική που υποστηρίζει τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και τη δημιουργία νέων ισραηλινών οικισμών είναι αποκρουστική και επικίνδυνη. Αυτές οι ενέργειες δεν είναι αποδεκτές».

« Έχουμε εμπλακεί εκτενώς με την ισραηλινή κυβέρνηση για το θέμα αυτό, ωστόσο οι βίαιοι δράστες συνεχίζουν να δρουν με ενθάρρυνση και ατιμωρησία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναλάβαμε αυτή τη δράση τώρα – για να θέσουμε τους υπεύθυνους προ των ευθυνών τους.

» Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και την καλούμε να αναλάβει ουσιαστική δράση για τον τερματισμό της εξτρεμιστικής, βίαιης και επεκτατικής ρητορικής.

» Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα δεν παρεκκλίνουν από την ακλόνητη υποστήριξή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ και συνεχίζουμε να καταδικάζουμε τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

» Τα σημερινά μέτρα στοχεύουν σε άτομα που κατά την άποψή μας υπονομεύουν την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ και τη θέση του στον κόσμο. Συνεχίζουμε να επιθυμούμε μια ισχυρή φιλία με το λαό του Ισραήλ, βασισμένη στους κοινούς δεσμούς, τις αξίες και τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια και το μέλλον του».

Οι πέντε υπουργοί ανέφεραν πως «τα σημερινά μέτρα επικεντρώνονται στη Δυτική Όχθη, αλλά φυσικά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί απομονωμένο από την καταστροφή στη Γάζα. Συνεχίζουμε να είμαστε συγκλονισμένοι από την τεράστια ταλαιπωρία των αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής βασικής βοήθειας».

Συνεχίζοντας ανέφεραν πως «Δεν πρέπει να υπάρξει καμία παράνομη μεταφορά Παλαιστινίων (σ.σ. η εθνοκάθαρση σε άπταιστα «διπλωματικά») από τη Γάζα ή εντός της Δυτικής Όχθης, ούτε οποιαδήποτε μείωση του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας (σ.σ. κατοχή). Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την ισραηλινή κυβέρνηση και μια σειρά από εταίρους».

Κλείνοντας οι χώρες της κοινοπολιτείας και η Νορβηγία ανέφεραν πως «Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την άμεση κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση τώρα των υπόλοιπων ομήρων και την απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων. Θέλουμε να δούμε μια ανασυγκροτημένη Γάζα που δεν θα διοικείται πλέον από τη Χαμάς και μια πολιτική πορεία προς μια λύση δύο κρατών».

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους λέει ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τις κυρώσεις της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σε βάρος των ισραηλινών υπουργών Μπεν-Γβιρ και Σμότριτς «εξαιρετικά μη βοηθητικές» και δηλώνει ότι δεν θα βοηθήσουν στην εγκαθίδρυση οποιασδήποτε εκεχειρίας.

Στη συνέχεια, η Μπρους μετατόπισε το ενδιαφέρον στη Χαμάς, αντί να σχολιάσει την ρητορική των δύο ισραηλινών υπουργών που χαρακτηρίζεται ως υπέρ της εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων και την εγκαθίδρυση παράνομων οικισμών που οδήγησε στις κυρώσεις εναντίον τους.

Σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ανησυχούν για κάθε βήμα που θα «απομονώσει περαιτέρω το Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα» και προτείνει στους συμμάχους να στηρίξουν τις διαπραγματεύσεις του Γουίτκοφ και το Ανθρωπιστικό Ιδρυμα της Γάζας – GHF αν θέλουν να βοηθήσουν.

The United States condemns the sanctions imposed by the governments of United Kingdom, Canada, Norway, New Zealand, and Australia on two sitting members of the Israeli cabinet. These sanctions do not advance U.S.-led efforts to achieve a ceasefire, bring all hostages home, and…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 10, 2025