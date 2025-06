Επίσημα παίκτης της Γαλατάσαραϊ ο Σανέ για τα επόμενα τρία χρόνια

Ο Λερόι Σανέ μετά από 6 χρόνια ως κάτοικος Μονάχου, αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα φορέσει τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ. Ο Γερμανός υπέγραψε το απόγευμα της Τετάρτης (11/6) τριετές συμβόλαιο με τους Τούρκους και όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα ταξιδέψει το βράδυ της ίδιας ημέρας στην Τουρκία για τα ιατρικά τεστ.

Το συμβόλαιο του 29χρονου με την Μπάγερν έληξε φέτος το καλοκαίρι και ενώ οι Βαυαροί του έκαναν πρόταση ανανέωσης με απολαβές 10 εκατομμυρίων ευρώ, εκείνος αρνήθηκε και προτίμησε να μείνει ελεύθερος. Πολλές ομάδες ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του, αλλά ο Σανέ αποδέχτηκε την πρόταση της Γαλατά, η οποία φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

🚨🟡🔴 BREAKING: Leroy Sané to Galatasaray, here we go! Three year deal signed right now.

Sané will fly to Istanbul tonight for medical and contract signing as he leaves Bayern.

