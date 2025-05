Η Γαλατάσαραϊ σήκωσε το πρωτάθλημα και έκανε νταμπλ στην Τουρκία (vid+pic)

Η Γαλατάσαραϊ χρειαζόταν το τρίποντο χρειαζόταν για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα υπ΄αριθμόν 25 στην Τουρκία και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Η «τσιμ μπομ» κατέκτησε το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα Τουρκίας, καθώς δύο αγωνιστικές πριν το τέλος έφτασε στην μαθηματική κατάκτηση του τίτλου μετά το 3-0 επί της Καϊσερίσπορ και διατήρησε το +8 από τη Φενέρ.

Μέσα σε τρία λεπτά οι Οσιμέν και Γιλμάζ χτύπησαν δις (26΄-29΄) δις για να χτίσουν τις βάσεις νίκης και στο φινάλε έδωσαν την ευκαιρία στον… γκολκίπερ, Φερνάντο Μουσλέρα, να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι για το 3-0.

Οι φίλοι της «τσιμ μπομ» ζήτησαν από τον Βίκτορ Όσιμεν να μείνει μαζί τους ακόμα μία χρονιά, ενώ είχαν και πανό αφιερωμένο στον τεχνικό της Φενέρ, Ζοσέ Μουρίνιο, τον οποίο αποκάλεσαν τον «πιο ακριβό influncer στον κόσμο», διότι αν και πήρε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ δεν κατάφερε να τη φέρει στην κορυφή. Μια ακόμα κακή σεζόν για την Φενερμπαχτσέ.

