Η απάντηση Ιταλού δημοσιογράφου στον Αταμάν για τους Έλληνες του Ολυμπιακού (vid)

Ξέσπασε για ακόμη μία φορά τις τελευταίες μέρες ο Εργκίν Αταμάν, ενοχλημένος αυτή τη φορά από τις ελληνικές σημαίες που υπήρχαν στο ΣΕΦ, στο Game 4 της σειράς των τελικών με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πως «πολλοί ήρθαν με την ελληνική σημαία. Πόσοι Έλληνες παίζουν στον Ολυμπιακό; Μόνο ένας Έλληνας. Οι άλλοι είναι ψεύτικοι Έλληνες. Ο Γουόκαπ, ο Βεζένκοφ που παίζει στην εθνική Βουλγαρίας, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο Ντόρσεϊ, μόνο ένας Έλληνας» και κάπως έτσι ο Ιταλός δημοσιογράφος, Μαρκο Παλιαρίτσιο, «απάντησε» στον κόουτς Αταμάν.

Ataman’s Efes won the 2022 Euroleague with Turkish players playing 21’33» TOTAL minutes…

Thank God this Oly-Pana series is over. https://t.co/S1iw1F0R1p

