Ο Μάικ Τζέιμς εξετάζει να κάνει opt-out στο συμβόλαιό του και βάζει… φωτιά στη Euroleague (pic)

Η κατάσταση στη Μονακό μύριζε… μπαρούτι μετά τα όσα συνέβησαν με τον Μάικ Τζέιμς και την τιμωρία του λόγω ενός επεισοδίου κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του, με πληροφορίες από τη Γαλλία να αναφέρουν πως ενεπλάκη και η αστυνομία.

Τώρα έρχεται ο Ντονάτας Ούρμπονας να βάλει… φωτιά καθώς με ανάρτησή του τονίζει πως ο Αμερικανός γκαρντ εξετάζει πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από την ομάδα του Πριγκιπάτου, παρότι έχει συμβόλαιο που τον δεσμεύει έως το 2027.

Όπως τονίζουν οι πηγές του Λιθουανού δημοσιογράφου, ο Τζέιμς αισθάνεται αδικημένος από την όλη κατάσταση, αφού θεωρεί πως δεν έχει κάνει τίποτα το μεμπτό και πως ο σύλλογος έδρασε χωρίς να έχει τον απαραίτητο αριθμό αποδείξεων για να τον τιμωρήσει, όπως και έπραξε.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Ούρμπονας, η πλευρά του έμπειρου γκαρντ θεωρεί πως ενδέχεται να υπάρχουν νομικοί τρόποι για τον James να καταγγείλει το συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως το 2027. Μάλιστα άνθρωποι κοντά στο περιβάλλον του παίκτη αναφέρουν πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

Αν τελικά η υπόθεση προχωρήσει και ο Τζέιμς μείνει ελεύθερος είναι δεδομένο πως ουκ ολίγες ομάδες της Euroleague θα σπεύσουν να τον προσεγγίσουν για να τον κάνουν δικό τους.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 9, 2025