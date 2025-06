Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Κυριακή την Μπογκοτά της Κολομβίας, όπως ανακοίνωσε η Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία SGC. Ο σεισμός καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων ανέφερε η υπηρεσία. Όπως ανέφεραν χρήστες στο SGC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα μέχρι στιγμής.

Damage in Santa Cecilia from the M6.3 earthquake in Colombia… pic.twitter.com/bTgiwgB44x

Ο σεισμός σημειώθηκε 17 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Παρατεμπουένο, μιας πόλης περίπου 116 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Μπογκοτά, στις 08:08 τοπική ώρα.

Η Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία ανέφερε ότι σημειώθηκαν μετασεισμοί με μεγέθη από 4 έως 4,6 βαθμούς στην ίδια περιοχή λίγα λεπτά αργότερα.

Damage reported in Santa Cecilia after the M6.3 earthquake hit Colombia… pic.twitter.com/mr714bdIyY

Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών δήλωσε στο X ότι αξιολογεί την κατάσταση σε αρκετούς δήμους.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους στην Μπογκοτά που ένιωσαν τη δόνηση, ορισμένοι εγκατέλειψαν τους χώρους εργασίας τους για να αναζητήσουν ασφάλεια.

Η Κολομβία βρίσκεται στον Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού, μια περιοχή γνωστή για τη συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Due to today’s magnitude 6.3 earthquake in Colombia, damage has been reported to the road network between Villavicencio and Yopal.

Authorities are warning of possible subsidence and cracks that could disrupt traffic. pic.twitter.com/k93ZN2iOYk

