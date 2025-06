Νάντια Λι Κοέν – Το κορίτσι από το Έσσεξ που έγινε φωτογράφος και αγαπήθηκε από την A-list

«Η κουνιάδα μου μας βάζει να κάνουμε αυτό το πράγμα όπου γράφουμε σε ένα κομμάτι χαρτί και λέμε τι θέλουμε. Μου έλεγε: «Πρέπει να το κάψεις στη φωτιά, γιατί τότε θα γίνει πραγματικότητα»». Ένα ειρωνικό χαμόγελο. «Όχι πολύ αγγλικό» σχολίασε. Τι έγραψε λοιπόν η Νάντια Λι Κοέν, η 32χρονη καλλιτέχνις, κινηματογραφίστρια και φωτογράφος από το Έσσεξ -που έχει φωτογραφίσει τη Ριάνα, έχει εκθέσει τη δουλειά της στην National Portrait Gallery και έχει γίνει μοντέλο για τον οίκο Schiaparelli;

«Ειλικρινά, ο Μάρτιν ήταν ο απόλυτος στόχος». Ο Μάρτιν είναι ο Μάρτιν Παρ, ο φωτογράφος του οποίου η ασεβής ματιά στις βρετανικές ιδιορρυθμίες τον οδήγησε στο να χριστεί ο ανεπίσημος ντοκιμαντερίστας του έθνους και με τον οποίο η Κοέν συνεργάστηκε στην τελευταία της δουλειά.

Με τον Μάρτιν Παρ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη nadia lee cohen (@nadialeecohen)

Η ιστορία της Τζούλι Μπάλαρντ

Η Τζούλι Μπάλαρντ αφηγείται την ιστορία της φανταστικής ομώνυμης ηρωίδας, μιας υπεροξυζεναρισμένης ξανθιάς με θλίψη στα μάτια. Το πρότζεκτ παρουσιάζεται ως ένα ψεύτικο οικογενειακό άλμπουμ, το φωτογραφικό βιβλίο παρακολουθεί τη ζωή της Τζούλι, από την παρέα στο σπίτι με την αδελφή της Τζέιν μέχρι το γάμο και – spoiler alert – την (υψηλών προδιαγραφών) κηδεία της.

Οι εικόνες είναι διανθισμένες με ιδιόρρυθμες, πολύ βρετανικές λεπτομέρειες: Πάρτι Tupperware, Scotch eggs με λαμπερούς κίτρινους κρόκους, σερβίτσια τσαγιού, καρό που μοιάζουν με Burberry.

Είναι ένα τυπικό έργο της Νάντια Λι Κοέν σουρεαλιστικό και λίγο μελαγχολικό, πνευματώδες και υπερ-στιλιζαρισμένο. Η Κοέν -με προσθετική μύτη- υποδύεται την Τζούλι, η οποία βασίζεται στην πρώην (πραγματική) babysitter της με το ίδιο όνομα. «Είναι ενθουσιασμένη που βλέπει το βιβλίο στη φυσική του μορφή» λέει η Κοέν. «Είναι κάτι σαν μια αποσπασματική ανάμνηση όσων θυμάμαι από τη δεκαετία του ’90 στο Έσσεξ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη nadia lee cohen (@nadialeecohen)

Οι εικόνες είναι διανθισμένες με ιδιόρρυθμες, πολύ βρετανικές λεπτομέρειες: Πάρτι Tupperware, Scotch eggs με λαμπερούς κίτρινους κρόκους, σερβίτσια τσαγιού, καρό που μοιάζουν με Burberry

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη nadia lee cohen (@nadialeecohen)

Μια μεγάλη λίστα με επώνυμες συνεργασίες

Η Νάντια Λι Κοέν μένει στο Λος Άντζελες, σε ένα σπίτι ποτισμένο στο φως και διακοσμημένο με τέσσερις εκτυπώσεις Μάρτιν Παρ («Η γκαλερί Μάρτιν», λέει αστειευόμενη).

«Η Νάντια είναι πολύ καλή παρέα: ειρωνική, έξυπνη και αστεία, με την ευγενική χροιά της στο Έσσεξ να μην έχει εξασθενήσει από τα χρόνια στην Αμερική» γράφει η Φοίβη Λάκχουρστ στους Times. «Αν η συνεργασία με τον Μάρτιν Παρ ήταν στη λίστα επιθυμιών της, άλλα τόσα ονόματα βρίσκονται στη λίστα των κατακτήσεων της: έχει σκηνοθετήσει βίντεο για τον ASAP Rocky και τη Μπιγιονσέ, και έχει γυρίσει καμπάνιες για τον Saint Laurent και τον Balenciaga. Κάποιες φορές γυρίζει την κάμερα γύρω της, για να αποσπάσει την επιδοκιμασία των κριτικών: η έκθεση Hello, My Name Is του 2022 -στην οποία μεταμορφώθηκε σε 33 διαφορετικούς χαρακτήρες, με τη βοήθεια προσθετικών- οδήγησε σε συγκρίσεις με την Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Σίντι Σέρμαν».

Ως έφηβη απέκτησε εμμονή με τις σούπερ ξανθιές – Ντονατέλα Βερσάτσε, Ντόλι Πάρτον, Κέιτι Πράις – και τις γυναίκες του Έσσεξ που εντόπιζε στην αγροτική ζωή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη nadia lee cohen (@nadialeecohen)

«Γυναίκες με τεράστιο στήθος»

Η Κοέν πιστεύει ότι η «εμμονή» της με το χρώμα προέρχεται από την παιδική της ηλικία στο «απομονωμένο», αγροτικό Έσσεξ, όπου είτε έπαιζε σε εξωτερικούς χώρους είτε έτρωγε πατατάκια μπροστά από το Cartoon Network.

«Με ενθουσίαζαν τα κινούμενα σχέδια επειδή δεν έβλεπα πολύ χρώμα γύρω μου» λέει. «Νομίζω ότι είναι τόσο απλό – ένα κορίτσι μεγαλώνει μέσα στο γκρι και το καφέ και τη λάσπη». Η πρώτη της «δουλειά» ήταν να σχεδιάζει τις δικές της εκδοχές. «Πέρασα αυτή την περίοδο που σχεδίαζα γυναίκες δράσης με τεράστιο στήθος». Γελάει. «Μακάρι να μπορούσα να τις βρω».

Ως έφηβη απέκτησε εμμονή με τις σούπερ ξανθιές – Ντονατέλα Βερσάτσε, Ντόλι Πάρτον, Κέιτι Πράις – και τις γυναίκες του Έσσεξ που εντόπιζε στην αγροτική ζωή. (Σε αυτό το σημείο το δικό της στυλ της Κοέν ήταν καθαρό, ένδοξο Towie: μαυρισμένο, ξανθό και φωτεινό. Αυτές τις μέρες είναι μελαχρινή με μια κόμη από μπούκλες).

H διαφήμιση του Saint Laurent σκηνοθετημένη από τη Νάντια Λι Κοέν

Θεατρικότητα και μελόδραμα

Μετά το σχολείο συνέχισε να σπουδάζει φωτογραφία μόδας στο London College of Fashion, όπου λέει ότι οι πρώτες της εικόνες ήταν «απλά απαίσιες» – αν και τελικά ανέπτυξε ένα στυλ που αντλούσε από όλες τις εμπνεύσεις της: χρώμα, camp, glamour. Συνοψίζει την προσέγγισή της ως «την ευκαιρία να διακοσμήσει και να υπερβάλλει – θεατρικότητα και μελόδραμα».

Έχει χρησιμοποιήσει αυτή την προσέγγιση στη δουλειά της με μερικά από τα μεγαλύτερα γυναικεία ονόματα στον κόσμο. Μετέτρεψε τη Ριάνα σε αυθάδη καλόγρια και τη Λάνα Ντελ Ρέι σε γοτθική νύφη τρυπημένη από το βέλος του έρωτα.

Κι ας μη μιλήσουμε μιλήσουμε για την καμπάνια που γύρισε για το brand αθλητικών ειδών On drops, στην οποία η Ζεντάγια υποδύεται μια όμορφη εξωγήινη σε διαστημική αποστολή, φορώντας κάποια μυτερά αυτιά σαν του Spock. «Κανείς δεν ήθελε να κάνουμε τα αυτιά! Πολεμούσα τους ανθρώπους για τα αυτιά». Αλλά η Ζεντάγια «ήταν τόσο άνετη με αυτό. Είναι πραγματική ευχαρίστηση να δουλεύεις μαζί της – ένας σωστός επαγγελματίας. Ενεργοποιείται και μετά είναι αυτή που της λες να είναι».

«Νομίζω ότι η μόδα, είναι λιγότερο τρομακτική από τον κόσμο της τέχνης»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη nadia lee cohen (@nadialeecohen)

Οι μάνατζερ των διάσημων, αυτή η μάστιγα

Η Κιμ Καρντάσιαν – με την οποία η Κοέν έχει συνεργαστεί σε καμπάνιες για την εταιρία Skims, καθώς και σε μια σύντομη, διεστραμμένη χριστουγεννιάτικη ταινία και σε ένα viral εξώφυλλο περιοδικού για το οποίο η Καρντάσιαν φόρεσε ένα jockstrap – είναι «ένας από τους καλύτερους ανθρώπους. Πριν δουλέψω μαζί της δεν ήξερα ότι θα ήταν τόσο συνεργάσιμη».

Το δυσκολότερο μέρος της φωτογράφισης των πιο διάσημων γυναικών του κόσμου είναι η περιήγηση στην προστατευτική ζώνη των δημοσιογράφων και των μάνατζερ – η Κοέν λέει ότι το να μετατρέψει το δικό της σώμα σε καμβά είναι εύκολο σε σύγκριση με αυτό.

«Δεν υπάρχουν 15 εκδοχές μου που να λένε: «Ω, δεν ξέρω αν μπορείς να το κάνεις αυτό”».

Η δουλειά της περιλαμβάνει πολύ πάνω κάτω: περπάτησε για τον οίκο Balenciaga στην πιο πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και είναι μούσα του Daniel Roseberry του οίκου Schiaparelli. Τη μόδα τη νιώθει σαν «οικογένεια»: στο Instagram, όπου έχει 922.000 followers, η ενότητα των σχολίων της είναι ένα who’s who των It ονομάτων It – Κλοέ Σεβινί, Μπέλα Χαντίντ, Άντονι Βακαρέλο.

«Νομίζω ότι η μόδα, είναι λιγότερο τρομακτική από τον κόσμο της τέχνης» λέει.

«Να επιπλέεις – και να πετάς τα όνειρα στη φωτιά». Γελάει

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη nadia lee cohen (@nadialeecohen)

Και τώρα;

Εκτός από την Τζούλι Μπάλαρντ, έχει λάβει μέρος σε μια ομαδική έκθεση που άνοιξε πρόσφατα στο Λος Άντζελες και τη γκαλερί Jeffrey Deitch. Λέει ότι δεν έχει στο μυαλό της κανέναν ονειρικό συνεργάτη. «Μου αρέσει να επιπλέω και να βλέπω τι θα προκύψει».

«Να επιπλέεις – και να πετάς τα όνειρα στη φωτιά». Γελάει. «Αυτό δείχνει ότι αν γράψεις κάτι σε ένα κομμάτι χαρτί, μπορεί να συμβεί».

*Η Τζούλι Μπάλαρντ (Julie Bullard), ιδέα της Νάντια Λι Κοέν (Nadia Lee Cohen) με φωτογραφίες του Μάρτιν Παρ (Martin Parr) δημοσιεύεται από ideanow.online

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Νάντια Λι Κοέν / Instagram