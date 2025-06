Τραγωδία στην Ουάσινγκτον: Βρέθηκαν νεκρές τρεις μικρές αδελφές – Καταζητείται ο πατέρας τους

Τρία κορίτσια από το Ουενάτσι της Ουάσινγκτον που αγνοούνταν από την Παρασκευή, αφού ο πατέρας τους δεν τα επέστρεψε μετά από επίσκεψη εκτός επιμέλειας, βρέθηκαν νεκρά, ανακοίνωσε την Τρίτη η αστυνομία.

Τα πτώματα των Ολίβια Ντέκερ, 5 ετών, Έβελιν Ντέκερ, 8 ετών, και Πέιτιν Ντέκερ, 9 ετών, βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας από βοηθούς του σερίφη της κομητείας Τσέλαν και συνεργαζόμενες υπηρεσίες κοντά στο Rock Island Campground, περίπου 17 μίλια δυτικά του Λέβενγουορθ, στην Icicle Road.

Ο πατέρας τους, Τράβις Κέιλεμπ Ντέκερ, 32 ετών, παραμένει άφαντος και καταζητείται για τρεις κατηγορίες φόνου πρώτου βαθμού και τρεις κατηγορίες απαγωγής, σύμφωνα με το Sky News.

Ο Ντέκερ υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό πριν μετατεθεί στην Εθνική Φρουρά της Ουάσιγκτον το 2021.

Μετά την αποστράτευσή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπισε προβλήματα ψυχικής υγείας και περιόδους έλλειψης στέγης. Ενώ η πρώην σύζυγός του, Γουίτνι Ντέκερ, είχε εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες για την ψυχική του σταθερότητα και την ικανότητά του ως γονέα, δήλωσε επίσης ότι αρχικά δεν πίστευε ότι ήταν επικίνδυνος, σύμφωνα με το KIRO 7 News.

Παρά τις ανησυχίες αυτές και την απόφαση του δικαστηρίου που ακύρωσε τις διανυκτερεύουσες επισκέψεις, ο Ντέκερ διατήρησε το δικαίωμα να επισκέπτεται τις κόρες του κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς επίβλεψη.

Οι τρεις κόρες του Ντέκερ ήταν ζωηρά και πολύ αγαπητά παιδιά που ζούσαν στο Ουενάτσι της Ουάσιγκτον.

The father, 32-year-old Travis Decker, is still missing and wanted on three counts of first-degree murder and kidnapping charges: https://t.co/41V9gfUhgw pic.twitter.com/vtzgdb2vb6



Στις 30 Μαΐου 2025, εθεάθησαν για τελευταία φορά να φεύγουν από το σπίτι τους με τον πατέρα τους για μια προγραμματισμένη επίσκεψη. Δυστυχώς, δεν επέστρεψαν ποτέ.

Τα πτώματα των κοριτσιών ανακαλύφθηκαν δύο ημέρες αργότερα, βάζοντας ένα τραγικό τέλος στις απεγνωσμένες προσπάθειες αναζήτησης και προκαλώντας την οργή του κοινού.

Η ακολουθία των γεγονότων που περιβάλλουν την εξαφάνιση και το θάνατο των αδελφών Ντέκερ εξελίχθηκε ραγδαία σε λίγες μόνο ημέρες, ζωγραφίζοντας μια ανατριχιαστική εικόνα της κλιμάκωσης της τραγωδίας.

Σύμφωνα με το Fox 13 News, σημειώθηκαν τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα:

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Ντέκερ έπρεπε να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση και του είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών.

Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των όρων φαίνεται να ήταν ασυνεπής.

#BREAKINGNEWS: Three young sisters in Washington who had not been seen since they left home for a scheduled visitation with their father have been found dead, according to the Wenatchee Police Department.

Officials continue to search for their father, Travis Decker, who is… pic.twitter.com/AEzjSZDN3t

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 3, 2025