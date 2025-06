Σοκ στην Ινδία: Έντεκα νεκροί κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος κρίκετ (vids)

Μία τρομερή τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Μπανγκαλόρ της Ινδίας, όταν έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εορτασμών για την επιτυχία της τοπικής ομάδας κρίκετ, Royal Challengers Bangalore.

Η ατμόσφαιρα γιορτής μετατράπηκε σε χάος, καθώς τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να πανηγυρίσει την επιστροφή της ομάδας μετά τον θρίαμβό της επί των Punjab Kings στον τελικό της Indian Premier League. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της πολιτείας Καρνάτακα, Σινταραμαΐα, το στάδιο μπορούσε να φιλοξενήσει 35.000 άτομα, αλλά ο αριθμός όσων προσήλθαν κυμάνθηκε μεταξύ 200.000 και 300.000, ξεπερνώντας κάθε πρόβλεψη.

Η ανεξέλεγκτη συρροή του κόσμου είχε τραγικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 33 ακόμη τραυματίστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι αρκετοί ποδοπατήθηκαν μέσα στον πανικό, ενώ πλάνα από την τηλεόραση κατέγραψαν αστυνομικούς να απομακρύνουν αναίσθητα παιδιά από το πλήθος.

Fans were celebrating the local team winning the Indian Premier League. https://t.co/QlalmtUZ5f pic.twitter.com/PCg8WWVXyB

Several injured and feared dead after stampede outside cricket stadium in India.

«Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Η αστυνομία αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στον έλεγχο του κόσμου», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της πολιτείας, Ντ.Κ. Σιβακουμάρ, εκφράζοντας τη λύπη του για το περιστατικό και ζητώντας συγγνώμη από τους πολίτες.

Παρά την τραγωδία, η παρέλαση των νικητών πραγματοποιήθηκε κανονικά, με το επίσημο κανάλι της ομάδας να αναρτά βίντεο από τη θερμή υποδοχή των παικτών – μεταξύ των οποίων και ο Βιράτ Κόλι – που χαιρετούσαν από το λεωφορείο το συγκεντρωμένο πλήθος. «Αυτή είναι η αληθινή αγάπη», έγραψε η ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα.

People crowd the streets of the Indian city of Bengaluru after a stampede broke out Wednesday as people celebrated the victory of their home cricket team resulting in several deaths, a senior government official said.

India media reported as many as 11 people had been crushed… pic.twitter.com/yhbwh4AUzk

— AFP News Agency (@AFP) June 4, 2025