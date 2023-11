«Απειλώντας» το κρίκετ – Το ποδόσφαιρο στην Ινδία, η ατάκα του Βενγκέρ και η… Κίνα

Είναι από τα αγαπημένα κλισέ των δημοσιογράφων, γραπτού και ηλεκτρονικού Τύπου, αλλά αποδίδει τόσο πιστά την πραγματικότητα που περνά από γενιά σε γενιά ρεπόρτερ για να περιγράψει το ποδόσφαιρο.

«Ο βασιλιάς των σπορ». Πόσες και πόσες φορές δεν έχετε ακούσει ή διαβάσει την συγκεκριμένη ατάκα με σαφέστατη αναφορά στην μπάλα.

Μην πείτε στον κόπο να… μετρήσετε, είναι αμέτρητες. Και η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο συναρπάζει τον κόσμο σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Υπάρχουν άραγε εξαιρέσεις; Σίγουρα υπάρχουν κι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ινδία. Στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου (1,4 δισεκ. άνθρωποι ζουν στην Ινδία) «βασιλεύει» φυσικά το κρίκετ αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται μεγάλα βήματα και στο ποδόσφαιρο.

Και η επίσκεψη του Αρσέν Βενγκέρ στην Ινδία, ως πρεσβευτής της FIFA για την προώθηση του ποδοσφαίρου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Arsene Wenger on his visit to India? 🗣️ : “I am very happy to be in India, and I have seen huge potential here. We can all do better together. The one thing I am certain of is that, be it in football or any other field, we can only progress through educating young people.”… pic.twitter.com/eOSPyPmzdv

— 90ndstoppage (@90ndstoppage) November 22, 2023