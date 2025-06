Παίρνει τον Εμπουεμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! (pics)

Ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες στην Premier League είναι εδώ και καιρό ο ο Μπράιαν Εμπουεμό, που αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στη Μπρέντφορντ.

Ο Καμερουνέζος πέτυχε 20 γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ και μέσω της απόδοσής του έγινε στόχος αρκετών ομάδων τόσο στο αγγλικό πρωτάθλημα, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτή που φαίνεται να κερδίζει την κούρσα της απόκτησής του ωστόσο είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία και ο ίδιος ο Εμπουεμό ήθελε όσο τίποτα άλλο να αγωνιστεί.

🚨🔴 Bryan Mbeumo has decided to give priority to Manchester United move this summer!

Despite interest from three clubs in Premier League, Mbeumo favours Man United move as @David_Ornstein reports.

Negotiations club to club due to follow soon with Brentford. pic.twitter.com/dRvwv14n7n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025