Τέλος από τους Νιου Γιορκ Νικς ο Τομ Τιμποντό (pic)

Η σειρά των Νιου Γιορκ Νικς με τους Ιντιάνα Πέισερς ήταν η τελευταία για τον Τομ Τιμποντό με την ομάδα της Νέας Υόρκης, αφού όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια οι δύο πλευρές αναμένεται να πάρουν χωριστούς δρόμους.

Μπορεί ο έμπειρος τεχνικός να έφτασε τους Νικς μέχρι τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, όμως η διοίκηση του συλλόγου πιστεύει ότι μια νέα «φωνή» στα αποδυτήρια μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και να φέρει τον οργανισμό σε τροχιά πρωταθλητισμού.

Ο Τιμποντό είχε κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια στους Νικς, μπαίνοντας στα πλέι οφ τις 4 από τις 5 τελευταίες σεζόν, ενώ η ομάδα μέτρησε δύο σερί regular seasons έχοντας 50+ νίκες για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’90.

Πλέον, είναι ελεύθερος να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ από την άλλη οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή. Του ανθρώπου που θα τους οδηγήσει στη νέα σεζόν, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

BREAKING: The New York Knicks are relieving Tom Thibodeau of his duties as head coach, sources tell ESPN. Thibodeau led the Knicks to their first East Finals in 25 years, made playoffs in 4 of 5 years and led Knicks to consecutive 50+ win seasons for first time since the 1990s. pic.twitter.com/B7w8KhoEcF

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 3, 2025