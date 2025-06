Δύο οι νεκροί στο Παρίσι: Σκληρές εικόνες στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League (vids)

Η Παρί κατέκτησε το Champions League κόντρα στην Ίντερ με το ανεπανάληπτο 5-0 στο Μόναχο, όμως οι πανηγυρισμοί εξελίχθηκαν πολύ άσχημα καθώς υπάρχουν επιβεβαιωμένα επεισόδια, αλλά και δύο νεκροί, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, μια 20χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το Σάββατο (31/5) όταν το σκούτερ στο οποίο επέβαινε χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στο 15ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα στο Νταξ, στην περιοχή Λαντ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στους δρόμους της πόλης.

— VIDÉOS 🔴 DE SOUCHE (@viddefrance) May 31, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε όλη τη Γαλλία έγιναν 559 συλλήψεις, με 254 άτομα να οδηγούνται σε κράτηση. Τραυματίστηκαν επίσης 22 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων επτά πυροσβέστες, και 192 πολίτες, όπως μετέδωσε το BFM-TV, επικαλούμενο αστυνομική πηγή. Καταγράφηκαν, τέλος, 692 πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων 264 οχημάτων.

Trust Paris to celebrate a football win with riot gear

PSG’s Champions League victory sets off street violence

300 arrested, cars torched, shops wrecked. Police rolled out tear gas and water cannons to tame chaos

Interior Minister called them barbarians, Macron called it… pic.twitter.com/7YJ8psg9ez

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 1, 2025