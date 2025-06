Τρομακτικό σκηνικό στο Παρίσι: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν (vids)

Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους του Παρισιού για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πάνω στους πανηγυρισμούς ξέσπασαν επεισόδια με κόσμο και την αστυνομία.

Όμως το χειρότερο ήταν πως ένας ασυνείδητος οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος με το αμάξι του. Μάλιστα στη γαλλική πρωτεύουσα γίνεται λόγος για δύο νεκρούς, οι οποίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Last night Paris St Germain beat Inter Milan 5-0 in the UEFA Champions League final. African & Middle Eastern migrants used it as an excuse to go rioting.

A car hit a group of people, from another video I saw 2 appear dead. There’re reports of a lynching.

This is civil war. pic.twitter.com/7uuwIdlffj

