Τρελάθηκαν οι φίλοι της Παρί: Μπήκαν στο γήπεδο και έκοψαν τα δίχτυα και το… χορτάρι (vids)

Μετά από χρόνια προσπαθειών, η Παρί κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης, επικράτησε 5-0 της Ίντερ και κατέκτησε το Champions League με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.

Κάπως έτσι, οι Γάλλοι που βρέθηκαν στο Μόναχο και την Αλιάντζ Αρένα πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, παρόλο που συνέβησαν… παρατράγουδα μετά το ματς ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Ωστόσο, οι πιο… ψύχραιμοι που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο μετά το ματς, αποφάσισαν να πάρουν κάποια… σουβενίρ από την επίσκεψή τους στο γερμανικό γήπεδο. Συγκεκριμένα, αποφάσισαν να κόψουν τα δίχτυα από τις εστίες, αλλά και κάποια κομμάτια από το χορτάρι.

Fans are tearing up the pitch, after their historic first Champions League win pic.twitter.com/gDrM8DDJXL

— Mail Sport (@MailSport) May 31, 2025