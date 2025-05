Στα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν ο Πύργος του Άιφελ (vid)

Η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε επιτέλους στο πολυπόθητο Champions League, διαλύοντας την Ίντερ στον τελικό της «Allianz Arena» με 5-0.

Όπως είναι λογικό ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας πανηγυρίζει και δεν θα κοιμηθεί απόψε το βράδυ από τους εορτασμούς για το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στο… κόλπο μπήκε και η πρωτεύουσα της χώρας, με τον Πύργο του Άιφελ να φωταγωγείται στα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή του γαλλικού ποδοσφαίρου στην κορυφή της Ευρώπης.

Eiffel Tower lit up in the PSG Colours 🇫🇷🗼 pic.twitter.com/OHASFsRX2G

— Football Hub (@FootbalIhub) May 31, 2025