Η Κωνσταντινούπολη αναδεικνύεται ως ο κύριος τόπος διαπραγμάτευσης μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου, δήλωσε ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο Σοϊγκού, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Οκάι Μεμίς, δήλωσε ότι η Κωνσταντινούπολη καθίσταται ο κεντρικός τόπος συνομιλιών για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για τη Μαύρη Θάλασσα, της συμφωνίας για τα σιτηρά και τώρα των ρωσο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την τουρκική κυβέρνηση για τη φιλοξενία των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη.

«Αναγνωρίζουμε τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η Άγκυρα, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση της ασφάλειας και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις εργασίες των αντιπροσωπειών», πρόσθεσε.

Ο Σοϊγκού ευχαρίστησε τον Μεμίς για τη συμμετοχή του στη διεθνή συνάντηση υψηλόβαθμων εκπροσώπων αρμόδιων για θέματα ασφάλειας, διευκρινίζοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Istanbul has emerged as the primary venue for Russia-Ukraine negotiations, with Russia’s Security Council Secretary Sergey Shoigu and Foreign Minister Sergey Lavrov both backing the city for ongoing peace talks. This marks a pivotal role for Türkiye in facilitating dialogue and… pic.twitter.com/3kPa5L5RuP

