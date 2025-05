Την έντονη αντίθεσή του στο σχέδιο των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Κινέζων φοιτητών εξέφρασε σήμερα το Πεκίνο και κάλεσε την Ουάσινγκτον να επιδιώξει περισσότερο εποικοδομητική στάση προς την κατεύθυνση σταθερών διμερών σχέσεων, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα εξέφρασε τη διαμαρτυρία της έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#FMsays Beijing has urged Washington to protect the interests of international students amid reports that the United States government has halted the scheduling of new interviews for student #visa applicants. #US https://t.co/ksRdT4mMdF pic.twitter.com/LALEvZHPgd

— China Daily (@ChinaDaily) May 29, 2025