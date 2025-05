ΕΚΤ: Ύφεση, πληθωρισμό και αύξηση ανεργίας φοβούνται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές

Σε όλο και πιο σκούρες αποχρώσεις του γκρι κυμαίνονται οι προσδοκίες των Ευρωπαίων καταναλωτών, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Με βάση τις απαντήσεις περίπου 19.000 καταναλωτών από 11 χώρες της Ευρωζώνης – ανάμεσα τους και η Ελλάδα – εντείνονται οι ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού και οικονομική ύφεση, ενώ επιδεινώνονται οι προσδοκίες για την αγορά εργασίας.

What do consumers in the euro area expect will happen to inflation, their incomes, their spending and the value of their homes 12 months from now?

We’ve published the latest results of our Consumer Expectations Survey.

— European Central Bank (@ecb) May 28, 2025