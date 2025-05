Ολυμπιακός: «Οι σκέψεις μας είναι με τη Λίβερπουλ και όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τρομερό περιστατικό»

Τον γύρο του κόσμου κάνει το σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο Λίβερπουλ, όταν οδηγός παρέσυρε κόσμο με το αυτοκίνητό του, κατά τη διάρκεια της παρέλασης της ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας. Ο δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 47 τραυματίες.

Οι Reds έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το σοκαριστικό περιστατικό, με αρκετές ομάδες να απαντούν, μέσα από τα social media -ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός.

Our thoughts are with Liverpool FC and everyone affected by this terrible incident. Be strong ❤️🙏🏻

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 27, 2025