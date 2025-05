Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας κατήγγειλαν την «οπισθοχώρηση της δημοκρατίας» στη Γεωργία, σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της Γεωργίας για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της το 1991.

«Καταδικάζουμε όλες τις δραστηριότητες των γεωργιανών αρχών που καταλήγουν σε οπισθοχώρηση της δημοκρατίας και σε επιθέσεις εναντίον της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και αυτών που αντιτίθενται στην κυβέρνηση», δηλώνουν στην ανακοίνωση οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τουσκ.

Weimar Triangle Joint statement by @EmmanuelMacron @donaldtusk @_FriedrichMerz on the occasion of Independence Day of #Georgia 👇 pic.twitter.com/2IbdemSflI

— Sheraz Gasri 🇫🇷🇬🇪 (@Sherzag) May 26, 2025