Ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera αναφέρουν ότι τουλάχιστον 93 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα από την αυγή της Τετάρτης, δηλαδή μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Διεθνή καταδίκη υπάρχει μετά τους πυροβολισμούς κατά διπλωματών στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό που έχει προκαλέσει σάλο:

⚡BREAKING:

Clear footage showing Israeli soldiers pointing their weapons and shooting directly at the European and Arab diplomatic delegation at the entrance of Jenin Refugee Camp, West Bank.

It is clear that this is not an accident or unintentional. It is deliberate. https://t.co/iNLiZWFtX1 pic.twitter.com/D0NEcISXNP

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 21, 2025