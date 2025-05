Τα διεθνή ΜΜΕ συνεχίζουν να ασχολούνται με το τηλεφώνημα Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, το τρίτο μετά την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου τον Ιανουάριο.

Οι Moscow Times σημειώνουν ότι, λίγες ημέρες μετά την πραγματοποίηση των συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στην Κωνσταντινούπολη, πολλοί περίμεναν ότι ο Τραμπ θα τηρούσε σκληρότερη στάση απέναντι στον ηγέτη του Κρεμλίνου, ο οποίος αποφεύγει επιδέξια τις εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου για ειρήνη εδώ και μήνες.

Αντιθέτως, και οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι το τηλεφώνημα «πήγε πολύ καλά» και ήταν «ουσιαστικό και αρκετά ειλικρινές».

Αν και ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας θα ξεκινήσουν «αμέσως», δεν έκανε καμία αναφορά σε κατάπαυση του πυρός ή ότι άσκησε πίεση στον Πούτιν για να δεσμευτεί για ειρήνη.

Αναλυτές θεωρούν ότι το τηλεφώνημα αυτό ήταν ακόμη μια προσφορά της Μόσχας στον Τραμπ για να έχει κάτι που θα μπορούσε να διαφημίσει ως νίκη χωρίς η Ρωσία να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στην τριετή εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο πολιτικός αναλυτής Ιβάν Πρεομπραζένσκι δήλωσε ότι, παρά την αναζωπύρωση της συζήτησης γύρω από τις ειρηνευτικές προσπάθειες, τίποτα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά μετά το τηλεφώνημα της Δευτέρας.

«Φαίνεται σαφές ότι δεν υπήρξε σοβαρή συζήτηση για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της συνομιλίας – ή τουλάχιστον, δεν έχουμε ενημερωθεί για οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση», δήλωσε ο Πρεομπραζένσκι στους Moscow Times.

«Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν το καθοριστικό χαρακτηριστικό όλων των διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα: Η Ρωσία αρνείται σταθερά να συζητήσει οποιοδήποτε είδος στρατιωτικής κατάπαυσης του πυρός», είπε.

«Ο στόχος του Πούτιν είναι να αποφύγει να αποξενώσει τον Τραμπ, ενώ παράλληλα δεν συμμετέχει σοβαρά σε ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε ο Πρεομπραζένσκι.

«Έτσι, αντί να μιλήσει για κατάπαυση του πυρός, προσφέρθηκε να συζητήσει ένα μνημόνιο που θα μπορούσε να πάρει πολύ χρόνο για να παραχθεί – και αυτό είναι πιθανότατα το ζητούμενο. Η στρατηγική του Πούτιν είναι να κερδίσει χρόνο, παρατείνοντας τη διαδικασία μέχρι να αρχίσει να κλείνει το παράθυρο για την Ουκρανία να διεξάγει αποτελεσματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Μετά τη συνομιλία, ο Πούτιν δήλωσε για άλλη μια φορά ότι η Μόσχα «υποστηρίζει την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία», αλλά επανέλαβε ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα «βαθύτερα αίτια» της σύγκρουσης, μια αναφορά στους δηλωμένους πολεμικούς στόχους του Ρώσου προέδρου για «αποναζιστικοποίηση» και αποστρατιωτικοποίηση του Κιέβου.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η Ρωσία «θα προτείνει και είναι έτοιμη να συνεργαστεί» με το Κίεβο για τη σύνταξη ενός μνημονίου που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το έγγραφο θα έχει ως στόχο να περιγράψει βασικά στοιχεία όπως οι αρχές για την επίλυση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, και μια πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός εάν επιτευχθούν αμοιβαίες συμφωνίες.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι όροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας – Ουκρανίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου.

Η σχετική ανάρτηση στο Truth Social:

Η Τατιάνα Στανόβαγια, υψηλόβαθμη συνεργάτης του Carnegie Russia Eurasia Center στο Βερολίνο, δήλωσε ότι φαίνεται πως ο Πούτιν βρήκε έναν τρόπο να παρουσιάσει στον Τραμπ ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα από τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον «χωρίς να κάνει πραγματικές παραχωρήσεις».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

It appears that Putin has devised a way to offer Trump an interim, tangible outcome from Washington’s peace efforts without making any real concessions. His idea is to agree on a memorandum—a framework document outlining the principles and timing of subsequent substantive talks.…

— Tatiana Stanovaya (@Stanovaya) May 19, 2025