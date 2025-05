Ουκρανία: Το βαλς των χαμένων προσδοκιών – Ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι

Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, μία μέρα μετά τη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δείχνουν αδύναμοι να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να συμβάλει στην προσπάθειά τους να ασκηθεί πίεση στον Ρώσο ομόλογό του, ώστε να κάνει εκεχειρία και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Δεν πέρασαν παρά έντεκα ημέρες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ζητούσε από τη Ρωσία κατάπαυση πυρός διάρκειας 30 ημερών και απειλούσε τη Μόσχα με κυρώσεις. Οι δηλώσεις του είχαν αφήσει τους Ευρωπαίους να ελπίζουν ότι τελικά η Ουάσιγκτον θα δεσμευθεί στη στήριξη του Κιέβου και θα τρίξει τα δόντια στη Ρωσίας. Μετά το τηλεφώνημα της Δευτέρας για την Ουκρανία, κάθε ελπίδα τους βρέθηκε στο κενό.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social ήταν αποκαλύπτική. Η Ουκρανία και η Ρωσία θα «ξεκινούσαν αμέσως διαπραγματεύσεις» για κατάπαυση του πυρός – αλλά, όπως συνάγεται από τα λεγόμενά του, πιθανώς χωρίς τις ΗΠΑ. Ούτε απειλή για κυρώσεις, ούτε χρονοδιάγραμμα για έναρξη διαπραγματεύσεων, ούτε πίεση προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αμερικανικές μπίζνες, όμως, σίγουρα. Δήλωσε ότι η Ρωσία είναι σημαντικός εταίρος των ΗΠΑ.

Αμήχανη και κατευναστική ήταν η πρώτη αντίδραση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το βράδυ της Δευτέρας. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ευχαρίστησε τον Τραμπ για «τις άοκνες προσπάθειές του για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία», πρόσθεσε όμως ότι «είναι σημαντικό να παραμείνουν δεσμευμένες οι ΗΠΑ».

Το μεσημέρι της Τρίτης, η Κάγια Κάλας, ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική, επανέλαβε το ίδιο «μάντρα». Η Ε.Ε. ελπίζει ότι θα υπάρξει «δριμεία αντίδραση» εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών αν η Ρωσία συνεχίσει να αρνείται κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Προσερχόμενη στη σύνοδο των υπουργών Αμυνας των «27», πρόσθεσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι, αν η Ρωσία δεν αποδεχθεί άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, θα υπάρξουν συνέπειες. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αυτές τις συνέπειες». «Δεν έχουμε δει στην πραγματικότητα ξέρετε πίεση επί της Ρωσίας έπειτα από τις συνομιλίες αυτές», σημείωσε.

The longer Russia wages war, the tougher our response.

More sanctions on Russia are in the works.

New measures also address hybrid threats and human rights.

The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, έδειξε ξανά τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως υπεύθυνο για το αδιέξοδο στην Ουκρανία. «Εξακολουθεί να μη είναι έτοιμος να κάνει υποχωρήσεις και δεν κάνει λόγο παρά για μία κατάπαυση του πυρός με τους δικούς του όρους», είπε.

Η Κάγια Κάλας ανακοίνωσε το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, για το πόλεμο στην Ουκρανία. Οι προαναγγελθείσες κυρώσεις, θέτουν στο στόχαστρο τα νέα τάνκερ του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, που επιτρέπουν στη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Σε ανάρτησή της στο Χ, έγραψε: «Η Ευρωπαϊκή Ενωση ενέκρινε το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που αφορά 200 πλοία του σκιώδους στόλου της. Και άλλες κυρώσεις κατά της Ρωσίας προετοιμάζονται. Όσο η Ρωσία θα συνεχίζει τον πόλεμο, τόσο η απάντησή μας θα είναι δριμεία».

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζουν και 18ο πακέτο κυρώσεων. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, προβλέπει μέτρα κατά των αγωγών Nord Stream 1 και Nord Stream 2. «Συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε το επόμενο πακέτο κυρώσεων για να αυξήσουμε την πίεση επί της Ρωσίας» για την Ουκρανία, εξήγησε η Κάγια Κάλας. Διευκρίνισε ότι αφορά «την επιβολή πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, την ενέργεια και τον τραπεζικό τομέα».

Just off the phone with @ZelenskyyUa.

We are coordinating closely on the next steps.

Europe has just adopted its 17th package of hard-biting sanctions.

An 18th package is being prepared with further hard hitting sanctions.

It’s time to intensify the pressure on Russia to…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2025