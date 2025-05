Στις 17:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) θα μιλήσουν τηλεφωνικά οι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, με τη «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία, στην οποία ηγούνται Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν, να επιχειρεί να επηρεάσει τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στον Ρώσο ομόλογό του.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ζητήσει από τον Τραμπ να πιέσει τον Πούτιν να αποδεχθεί την πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών χωρίς όρους.

Σύμφωνα με μεταμεσονύχτια ανάρτηση του Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε με τον Τραμπ, τον Στάρμερ, τον Φρίντριχ Μερτς και την Τζόρτζια Μελόνι.

«Ο πρόεδρος Πούτιν πρέπει να δείξει ότι θέλει την ειρήνη, αποδεχόμενος την εκεχειρία 30 ημερών χωρίς όρους, η οποία έχει προταθεί από τον πρόεδρο Τραμπ και υποστηρίζεται από την Ουκρανία και την Ευρώπη», σημείωσε ο Μακρόν.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

I spoke tonight with @POTUS, @Keir_Starmer, @Bundeskanzler and @GiorgiaMeloni after our talks in Kyiv and Tirana.

Tomorrow, President Putin must show he wants peace by accepting the 30-day unconditional ceasefire proposed by President Trump and backed by Ukraine and Europe.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 18, 2025