Νέα τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουν τη Δευτέρα 19 Μαΐου οι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αισιόδοξος παρουσιάστηκε ο Γουίτκοφ εν όψει της επικοινωνίας των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας

Το τηλεφωνικό ραντεβού έχουν επιβεβαιώσει και οι δύο πλευρές, ενώ ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος και στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ μίλησε στο ABC News, προβλέποντας ότι η επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες θα είναι «επιτυχής».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει μόνο με απευθείας επικοινωνία του ίδιου με τον Ρώσο ομόλογό του.

Τραμπ και Πούτιν «γνωρίζονται μεταξύ τους»

Η συζήτηση «θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στον προσδιορισμό του πού βρισκόμαστε και πώς θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση», είπε χαρακτηριστικά ο Στιβ Γουίτκοφ.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα έχει μια επιτυχή συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ την Κυριακή στην εκπομπή «This Week».

«Γνωρίζονται μεταξύ τους. Ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πετύχει κάτι εδώ, αν δεν μπορεί να το κάνει αυτός, τότε κανείς δεν μπορεί», επισήμανε.

Απέφυγε να σχολιάσει τοποθέτηση του Βανς ο Γουίτκοφ

Το ABC News θυμίζει ότι αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τη Ρωσία συναντήθηκαν την Πέμπτη στην Τουρκία για τις πρώτες άμεσες συνομιλίες που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Μόσχα εξαπέλυσε την εισβολή πλήρους κλίμακας στα ουκρανικά εδάφη.

Ουκρανική πηγή δήλωσε στο ABC News μετά τις συνομιλίες αυτές ότι η Ρωσία έθεσε μη ρεαλιστικές απαιτήσεις.

Μια εβδομάδα πριν, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε πει για τους Ρώσους: «Πιστεύουμε ότι ζητούν πάρα πολλά».

Ερωτηθείς αν συμμερίζεται την εκτίμηση του Βανς, ο Γουίτκοφ δήλωσε στον συμπαρουσιαστή της εκπομπής «This Week» Τζόναθαν Καρλ ότι «η εκτίμησή του είναι ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη σύγκρουση που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί».

«Νομίζω ότι σε μια διαπραγμάτευση όπως αυτή, οι άνθρωποι παρουσιάζουν τις θέσεις τους», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

«Η τέχνη εδώ είναι να περιορίσουμε αυτό, ξέρετε, το μεγάλο χάσμα μεταξύ των μερών. Και νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό το καταφέραμε αυτό. Σε κάποιο βαθμό κάθε μέρος, ξέρετε, καθορίζει τις θέσεις του. Και νομίζω ότι η Δευτέρα θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στον προσδιορισμό του πού βρισκόμαστε και πώς θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση», είπε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν τη Δευτέρα στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «διάφορους» συμμάχους του ΝΑΤΟ μετά την επικοινωνία του με τον Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ μίλησε ακόμη για Ιράν και Γάζα

Ο Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε στη συνέντευξή του στο ABC News και σε άλλα θέματα.

Σχετικά με τις συνομιλίες με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Αμερικανός απεσταλμένος είπε: «Έχουμε μια πολύ, πολύ ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, και αυτή είναι ο εμπλουτισμός (σ.σ. ουρανίου). Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ούτε το 1% της ικανότητας εμπλουτισμού. Παραδώσαμε μια πρόταση στους Ιρανούς που πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζει ορισμένα από αυτά χωρίς να τους προσβάλλει. Αλλά όλα ξεκινούν για μας – από τη δική μας άποψη, Τζον, με μια – μια συμφωνία που δεν περιλαμβάνει εμπλουτισμό. Δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό. Επειδή ο εμπλουτισμός επιτρέπει την κατασκευή όπλων. Και δεν θα επιτρέψουμε μια βόμβα να έρθει εδώ».

Για τη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, ο Γουίτκοφ είπε: «Ο πρόεδρος, Τζον, είναι ανθρωπιστής. Και νομίζω ότι όλοι ανησυχούν για τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα. Τούτου λεχθέντος, είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση εκεί. Από υλικοτεχνικής άποψης, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της θέσης του προέδρου Τραμπ και της θέσης του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Το θέμα τώρα είναι – νομίζω ότι το θέμα τώρα είναι, πώς θα φέρουμε από πρακτικής άποψης όλα αυτά τα φορτηγά στη Γάζα; Πώς θα στήσουμε τους σταθμούς βοήθειας; Υπάρχουν πολλά πράγματα – πρωτοβουλίες πάνω στις οποίες εργαζόμαστε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Θα υπάρξουν κινητές κουζίνες που θα σταλούν εκεί. Το αλεύρι… Έχουμε φορτηγά με αλεύρι που περιμένουν στα σύνορα. Οι Ισραηλινοί έχουν δηλώσει ότι θα αρχίσουν να επιτρέπουν την είσοδο σε πολύ περισσότερα από αυτά τα φορτηγά. Αλλά είναι περίπλοκο. Είναι περίπλοκο από υλικοτεχνικής άποψης».

Για το δώρο του Κατάρ

Για το Κατάρ που δώρισε ένα 747-8 αεροσκάφος για το Air Force One και τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει, ο Γουίτκοφ είπε: «Πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη συναλλαγή μεταξύ κυβερνήσεων, μεταξύ υπουργείων Άμυνας, η οποία συμβαίνει κανονικά και συνέβαινε κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Οι κυβερνήσεις ανταλλάσσουν υπηρεσίες».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Αποφάσισαν (σ.σ. οι Καταριανοί) να δωρίσουν κάτι εξαιτίας όλων των υπέροχων πραγμάτων που έχουμε κάνει γι’ αυτούς στο παρελθόν και, επιπλέον, ανακοίνωσαν επενδύσεις ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα κάνουν όλων των ειδών τα υπέροχα πράγματα.

Έτσι, δεν είμαι, πραγματικά, δεν είμαι σίγουρος πώς κάποιος θα μπορούσε να το δει αυτό ως το Κατάρ που προσπαθεί να αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα. Θέλω απλώς να πω, ότι αυτό είναι προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής – αυτή η δωρεά. Οπότε, έτσι πρέπει να ιδωθεί».