Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Παλαιστίνιο πρωθυπουργό: Αναγκαία η επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον παλαιστίνιο πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, Μοχάμεντ Μουσταφά είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, την Τετάρτη κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη ενόψει της αυριανής ανοιχτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις. Κάτι το οποίο αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας.

📞 conversation between FM George Gerapetritis & Palestinian PM and FM Mohammad Mustafa, ahead of tomorrow’s #UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict, one of the top priorities of #Greece’s Security Council Presidency. pic.twitter.com/z5JTeOEfo0

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 21, 2025