Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα (20/5) ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει τις προσπάθειες βοήθειας του αυταρχικού καθεστώτος του Αλ Σαράα να πετύχει στη Συρία, και παράλληλα προειδοποίησε ότι η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει πολύ σύντομα σε εμφύλιο πόλεμο «επικών διαστάσεων» και περιφερειακή αστάθεια.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτήν την κυβέρνηση να πετύχει, διότι η εναλλακτική είναι ένας εμφύλιος πόλεμος και ένα τεράστιας κλίμακας χάος που θα αποσταθεροποιούσαν, φυσικά, ολόκληρη την περιοχή», είπε ο Ρούμπιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι, ειλικρινά, η μεταβατική Αρχή, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, απέχει ίσως εβδομάδες -όχι πολλούς μήνες- από μια πιθανή κατάρρευση και έναν πλήρους κλίμακας εμφύλιο πόλεμο επικών διαστάσεων. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο θα διασπούσε τη χώρα», πρόσθεσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Πρόσθεσε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της πρεσβείας στην Τουρκία, θα συντονιστούν με τους τοπικούς εταίρους για να αξιολογήσουν τις ανάγκες της Συρίας, ειδικά για το είδος της βοήθειας που χρειάζεται το νέο καθεστώς για την επιβολή του νόμου. «Όταν η Συρία είναι ασταθής, η περιοχή γίνεται ασταθής», τόνισε ο Ρούμπιο.

Είπε ότι η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να επιτρέψει στις γειτονικές χώρες να υποστηρίξουν το νέο συριακό καθεστώς στην οικοδόμηση μηχανισμών διακυβέρνησης.

Θυμίζουμε ότι Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε αυτόν τον μήνα την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Συρία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Άσαντ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική της Ουάσινγκτον.

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κλείνουν τα μάτια μπρος στις σφαγές που -εξακολουθεί να- διαπράττει ο επικεφαλής το νέου συριακού καθεστώτος Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, ήτοι ο άλλοτε επικηρυγμένος από την Ουάσινγκτον «παγκόσμιος τρομοκράτης» όπως τον χαρακτήριζαν οι ΗΠΑ. Προ ημερών, ο Τραμπ έπλεξε μάλιστα το εγκώμιό του. «Είναι ένας νέος, γοητευτικός, σκληρός τύπος. Μαχητής», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα ανησυχεί βαθύτατα για την εθνοκάθαρση, όπως είπε, που πραγματοποιείται από «ριζοσπαστικές παραστρατιωτικές ομάδες» στη Συρία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Τα σχόλια του Ρώσου υπουργού έγιναν καθώς συριακές πηγές και ρωσικά κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν ότι έγινε μία προφανής επίθεση σε μία από τις δύο στρατιωτικές βάσεις που διατηρεί η Μόσχα στη Συρία.

«Ριζοσπαστικές παραστρατιωτικές ομάδες πραγματοποιούν μια πραγματική εθνοκάθαρση, μαζικές δολοφονίες ανθρώπων λόγω της εθνικότητας και της θρησκείας τους», δήλωσε ο Λαβρόφ σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα σχόλια του που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Δεν υπήρξε καμία ένδειξη σχετικά με το σε ποιες ομάδες αναφερόταν στην ομιλία του ο Ρώσος υπουργός σε μία εκδήλωση για τον εορτασμό της τελευταίας ημέρας της περιόδου του Πάσχα για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί δύο στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, ήταν βασικός υποστηρικτής της κυβέρνησης του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος βρίσκεται τώρα στη Ρωσία, όπου του δόθηκε άσυλο.

Ένα ξέσπασμα θρησκευτικής βίας τον Μάρτιο στο παράκτιο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας, το οποίο αποτελούσε προπύργιο του Άσαντ, άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς μέλη της αίρεσης των Αλαουιτών στους οποίους ανήκει ο πρώην ηγέτης.

Η Ρωσία προσπάθησε να διατηρήσει σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας, η οποία είχε πει ότι μπορεί ακόμη να επιτρέψει στην Μόσχα να κάνει χρήση της αεροπορικής βάσης στο Χμεϊμίμ και της ναυτικής βάσης στην πόλη Ταρτούς.

Δύο πηγές στη Συρία που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι η αεροπορική βάση του Χμεϊμίμ δέχθηκε επίθεση νωρίτερα σήμερα. Δημοσιεύτηκε, δε, ένα βίντεο που δείχνει ανταλλαγή πυρών μεταξύ ρωσικών στρατευμάτων και Σύρων μαχητών στη βάση:

