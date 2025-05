Ακτιβιστές της οργάνωσης Code Pink καλούν τον Μάρκο Ρούμπιο, υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ και να «σταματήσει τη γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Γάζα εκτός της αίθουσας της Γερουσίας. Αντίστοιχες αντιδράσεις είχε αντιμετωπίσει και ο προκάτοχός του Άντονι Μπλίνκεν.

Διαμαρτυρίες ακούστηκαν και μέσα στην αίθουσα της Γερουσίας τη στιγμή που είχε το λόγο να μιλήσει στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων.





Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το σχέδιο του Τραμπ για τη εκδίωξη των Παλαιστινίων στη Γάζα από τη γη τους είναι «πολύ γενναιόδωρο» προς τους Παλαιστίνιους, αναφερόμενος στo σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας το οποίο διεθνείς οργανισμοί έχουν περιγράψει ως εθνοκάθαρση.

Αντίστοιχη υποδοχή επιφύλαξαν στον γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, ο οποίος στην ερώτηση αν είναι εντάξει με το να πεθάνουν 14.400 παιδιά στη Γάζα τις επόμενες 48 ώρες απάντησε ότι «το να σκοτώνουν αθώους πολίτες και να βιάζουν γυναίκες και παιδιά είναι κακό», για να λάβει απάντηση από διαμαρτυρόμενη, πως «αυτό είναι που κάνει το Ισραήλ».

In the next 48 hours, 14,000 babies in Gaza may die as a result of the US-Israeli blockade, according to the U.N.

Sen. Cruz has nothing to say about this but the same genocidal propaganda he’s been pushing for over 18 months.

The US is responsible for the mass murder of… pic.twitter.com/9bHrpnZrqA

— CODEPINK (@codepink) May 20, 2025