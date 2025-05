Δύο νεκροί και 17 τραυματίες είναι ο θλιβερός απολογισμός από το ναυτικό ατύχημα στις ΗΠΑ, όταν εκπαιδευτικό ιστιοφόρο του Μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, στο ναυτικό ατύχημα είχαν τραυματιστεί σοβαρά δύο μέλη του πληρώματος αλλά υπέκυψαν στα τραύματά τους, αναφέρει το Sky News. Το ιστιοφόρο Cuauhtémoc είχε 277 επιβαίνοντες. Όλοι προσωπικό. Δόκιμοι φαίνονταν να κρέμονται από τα εγκάρσια δοκάρια του πλοίου μετά την πρόσκρουση.

Κόβουν την ανάσα τα πλάνα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφουν τη στιγμή που τα κατάρτια διαλύονται σαν χάρτινα καθώς «βρίσκουν» στη γέφυρα.

Ένα από αυτά δείχνει το πλοίο να κινείται με την όπισθεν, να προσκρούει στην κάτω πλευρά της γέφυρας, οι κορυφές των ιστών να κόβονται και το σκάφος να παρασύρεται προς την πλευρά του East River, ενώ οι θεατές απομακρύνονται γρήγορα από την προκυμαία.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι δύο εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κανείς δεν έπεσε στο νερό λόγω της πρόσκρουσης. «Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενιαία προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι θα φροντίσουμε όλους όσοι βρίσκονταν στο πλοίο» πρόσθεσε.

Τα κατάρτια των 45 μέτρων ήταν πολύ ψηλά για την τοξωτή γέφυρα και ανατράπηκαν όταν πέρασε από κάτω το σκάφος, το οποίο πήρε το όνομά του από τον τελευταίο αυτοκράτορα των Αζτέκων.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την εκτροπή του πλοίου από την πορεία του. Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Γουίλσον Αραμπόλες, δήλωσε ότι το πλοίο είχε μόλις αποπλεύσει από προβλήτα του Μανχάταν και υποτίθεται ότι κατευθυνόταν προς τη θάλασσα και όχι προς τη γέφυρα. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μια αρχική αναφορά έδειχνε ότι το πλοίο έχασε την ισχύ του λόγω μηχανικού προβλήματος.

In an absolutely stunning modern metaphor a ship blaring Mexican music and flying a massive Mexican flag just got destroyed by the Brooklyn bridge.

Can’t make it uppic.twitter.com/AUJy0q3oFB

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 18, 2025