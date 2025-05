Η εκδίκηση της Νέας Υόρκης, ένα ξέφρενο πάρτι και ο μεγάλος «εχθρός»

Η Νέα Υόρκη έκανε το «θαύμα» καθώς κατάφερε ν’ αποκλείσει τους πρωταθλητές Σέλτικ και θα δώσει το παρών στους τελικούς της Ανατολής, για πρώτη φορά μάλιστα τα τελευταία 25 χρόνια.

Από το μακρινό 2000 είχαν να βρεθούν σ’ αυτή την θέση οι Νικς και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η πρόκριση επί της Βοστώνης έδωσε την ευκαιρία στους οπαδούς της Νέας Υόρκης να στήσουν ένα μεγάλο πάρτι μετά το εντυπωσιακό 119-81.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε το μεγάλο κόλπο κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως πριν από την έναρξη της σειράς, ελάχιστοι πίστευαν ότι οι Νικς θα μπορούσαν να πάρουν μια νίκη κόντρα στους πρωταθλητές.

Ο τρόπος όμως με τον οποίο κυριάρχησε στην σειρά η ομάδα του Τομ Τιμποντό, είναι ενδεικτικός και των δυνατοτήτων που έχουν οι Νικς, ίσως και για να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου.

Μπορεί αυτή η ομάδα να βάλει τέλος σε μια… απύθμενη ξηρασία; Ίσως να έφτασε το πλήρωμα του χρόνου αλλά σίγουρα κανείς δεν πρόκειται να χαριστεί στους Νικς.

Το πάρτι πάντως που στήθηκε στο «μεγάλο μήλο» μετά το τέλος του αγώνα με τους Σέλτικς, ήταν κάτι μοναδικό, καθώς εκστασιασμένοι οπαδοί των Νικς γλέντησαν με την ψυχή τους την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους.

Πολλοί μάλιστα ανέφεραν ότι το σκηνικό θύμισε αλλαγή… χρόνου στη Νέα Υόρκη, τόσο πολύς ήταν ο κόσμος που ξεχύθηκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει την μεγάλη επιτυχία των Νικς.

Χιλιάδες οπαδοί της ομάδας βρήκαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μια τεράστια επιτυχία, καθώς οι πίκρες ήταν αμέτρητες τα τελευταία χρόνια.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η Νέα Υόρκη έχει κατακτήσει μόλις δύο φορές τον τίτλο της πρωταθλήτριας στο ΝΒΑ κι αυτές ήταν πολλά χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα το 1970 και το 1973.

Thanks to the Redditor u/Leegend124 for the video: https://t.co/1uxPr8i1YE pic.twitter.com/JuwRvF1MvV

Ludicrous scenes outside of MSG still after the Knicks won Game 6

Ποιος ξέρει, ίσως τώρα να είναι η χρονιά της μεγάλης επιστροφής για τους Νικς, και σίγουρα δεν πρέπει κανείς να ξεχνά αυτό που είχε πετύχει ο Αντετοκούνμπο με τους Μπακς, οδηγώντας τα «ελάφια» στην κορυφή (2021) μετά από πενήντα χρόνια.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έμοιαζε «σεληνιασμένη» στην σειρά με την Βοστώνη και είναι προφανές πως οι Σέλτικς δεν περίμεναν τέτοια εικόνα από την αντίπαλό τους.

Αιφνιδιάστηκαν και το πλήρωσαν ακριβά, καθώς όταν προσπάθησαν να επανέλθουν ήταν πολύ αργά.

Τώρα η Νέα Υόρκη θα κοντραριστεί με τους Πέισερς και η αναφορά και μόνο στο συγκεκριμένο ζευγάρι, είναι αρκετή για να «ξυπνήσουν» μνήμες μεγάλη αντιπαλότητας.

Η κόντρα των δύο ομάδων είναι μεγάλη και κρατά πολλά χρόνια, γεγονός που κάνει την σειρά ακόμα πιο ελκυστική.

Knicks fans go crazy outside Madison Square Garden, climb light poles, billboards after advancing to the eastern conference finals over the Boston Celtics.

They will play the Indiana Pacers in the next round.

L2FTVcast@gmail.com to license pic.twitter.com/IObzwSS7pp

— 𝕃𝕌𝕂𝔼𝟚𝔽ℝ𝔼𝔼𝔻𝕆𝕄 (@L2FTV) May 17, 2025