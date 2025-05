«Τσεκάρει τον Γιαννούλη η Μπενφίκα» (pic)

Η Μπενφίκα ψάχνεται για αριστερό μπακ και ένας από τους ποδοσφαιριστές που φέρεται να κοιτάζει είναι και ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ που ανήκει στην Άουγκσμπουργκ , έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των «αετών», όπως αναφέρει και ο γνωστός δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, τονίζοντας ότι η Μπενφίκα αρέσκεται στους Έλληνες.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι «Αετοί» παρακολουθούν από κοντά τις επιδόσεις του 29χρονου μπακ, έχοντας μάλιστα κάνει «αρκετή έρευνα», όπως γράφει χαρακτηριστικά, ο Γερμανός δημοσιογράφος.

🚨🆕 SL #Benfica are monitoring Dimitrios #Giannoulis!

Several enquiries have already been made.

The 29y/o Greek is a regular starter for FC Augsburg on the left side and is having a strong season.@SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/CgjZvd4bfs

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 17, 2025