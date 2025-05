Ο νεοεκλεγμένος Πάπας Λέων ΙΔ’ πρότεινε το Βατικανό ως τόπο για τις συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά που ολοκληρώθηκαν οι σημερινές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Την ανακοίνωσε έκανε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Βατικανού.

Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των συνομιλιών στην Τουρκία «τραγικό».

«Όλα αυτά είναι τραγικά γιατί ελπίζαμε ότι θα ξεκινούσε μια διαδικασία, ίσως αργά, αλλά με ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Αντ’ αυτού, είμαστε πάλι στο μηδέν», δήλωσε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ουκρανική Ελληνοκαθολική Εκκλησία στη Ρώμη.

Εάν χρειαστεί, ο Πάπας «θα παράσχει το Βατικανό, την Αγία Έδρα, για μια απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών», πρόσθεσε.

Ο Κρίστοφερ Λαμπ, ανταποκριτής του CNN στο Βατικανό μετέδωσε ότι ένας Ρώσος αξιωματούχος του είπε ότι η προσφορά να διατεθεί το Βατικανό για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «μπορεί να εξεταστεί» και «είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η προσφορά παραμένει στο τραπέζι υπό τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’».

Δείτε σχετικό βίντεο:

A Russian official told me that the offer to make the Vatican available for talks between Russia and Ukraine «may be considered» and «it is important to know the offer remains on the table under Pope Leo XIV.»

Reporting for @CNN pic.twitter.com/peozLRdZc1

— Christopher Lamb (@ctrlamb) May 16, 2025