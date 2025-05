Νάγκετς – Θάντερ 119-107: Γιόκιτς και Μάρεϊ έστειλαν τον ημιτελικό σε Game 7 (vids)

Μια δύσκολη και κρίσιμη νίκη πήραν οι Ντένβερ Νάγκετς επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στο 6ο παιχνίδι των ημιτελικών της Δύσης, στο NBA. Έχοντας ως κορυφαίους τους Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ, επικράτησαν με 119-107 και έτσι παρέμειναν «ζωντανοί», οδηγώντας τη σειρά σε Game 7.

Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των Νάγκετς αναδείχθηκε ο Νίκολα Γιόκιτς με 29 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Τζαμάλ Μάρεϊ ακολούθησε στους 25, ενώ 23 με 11 ριμπάουντ είχε ο Κρίστιαν Μπρον. Άλλους 15 πρόσθεσε Τζούλιαν Στρόθερ και 10 ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ.

Από τους Θάντερ ξεχώρισε, όπως… πάντα, ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ με 32 πόντους, 19 και 11 ριμπάουντ είχε ο Χόλμγκρεν, από 10 «έγραψαν» οι Ντορτ, Καρούζο και Γουάλας.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Άαρον Γκόρντον τραυματίστηκε και τελείωσε την αναμέτρηση κουτσαίνοντας, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο του Ντένβερ.

Aaron Gordon may have gotten injured because the refs failed to call an incredibly obvious foul on Chet Holmgren pic.twitter.com/a8M3vsAnJe

Ο ίδιος ο παίκτης πάντως ήταν καθησυχαστικός μετά το ματς, αναφέροντας: «Νιώθω εντάξει. Θα δούμε. Θα αρχίσω θεραπεία και θα σιγουρέψω ότι θα είμαι έτοιμος για το Game 7».

Aaron Gordon on his hamstring:

“I feel ok. We’ll see. I’m going to start the recovery process now and make sure I’m getting ready for Game 7.”

Full presser ⬇️⬇️ pic.twitter.com/0QaNEIwsJG

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) May 16, 2025