Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξελέγη ποντίφικας, αν και δεν ήταν ανάμεσα στους επικρατέστερους να διαδεχθούν τον Φραγκίσκο.

Μάλιστα, είναι ο πρώτος Πάπας από τη Βόρεια Αμερική.

Όλα τα μάτια των πιστών είναι πάνω του από την πρώτη στιγμή, για το πώς θα ηγηθεί ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.

Αυτό αποδεικνύεται και από τον τεράστιο αριθμό ακόλουθων που έχουν οι λογαριασμοί του Πάπα Λέοντα στα social media, οι οποίοι ανέβηκαν στον αέρα του διαδικτύου λίγες ημέρες μετά την εκλογή του.

Πάνω από 18,6 εκατομμύρια ακολουθούν τον Πάπα Λέοντα στο Χ, ενώ ο ίδιος δεν ακολουθεί κάποιον λογαριασμό μέχρι τώρα.

Οι πρώτες αναρτήσεις του Πάπα έγιναν στις 14 Μαΐου και αφορούσαν την ειρήνη.

Δείτε την πρώτη ανάρτηση στο Χ:

Peace be with you all! This is the first greeting spoken by the Risen Christ, the Good Shepherd. I would like this greeting of peace to resound in your hearts, in your families, and among all people, wherever they may be, in every nation and throughout the world.

— Pope Leo XIV (@Pontifex) May 14, 2025