«Ειρήνη σε όλους σας! Αυτός είναι ο πρώτος χαιρετισμός που εκφωνεί ο Αναστημένος Χριστός, ο Καλός Ποιμένας». Έτσι ξεκινάει η πρώτη ανάρτηση που έκανε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στο Χ, όπου άνοιξε λογαριασμό. Καθώς φαίνεται, ο Πάπας Λέων θα έχει καλή σχέση με την τεχνολογία.

Και προσθέτει: «Θα ήθελα αυτός ο χαιρετισμός ειρήνης να αντηχήσει στις καρδιές σας, στις οικογένειές σας και σε όλους τους ανθρώπους, όπου κι αν βρίσκονται, σε κάθε έθνος και σε όλο τον κόσμο».

Τα λόγια, δηλαδή, με τα οποία χαιρέτησε, σε πολλές γλώσσες, πιστούς και μη από τον λογαριασμό του στο Instagram, που εγκαινιάστηκε την Τρίτη.

Ωστόσο, στο Χ ο Πάπας Λέων ΙΔ’ «μίλησε» περισσότερο και έκανε ξανά έκκληση για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς όπως την πρώτη ημέρα που εξελέγη στον παπικό θρόνο, αλλά και στην πρώτη κυριακάτικη ομιλία του. Εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας να μεσολαβήσει, ώστε να έρθουν κοντά οι αντίπαλοι και να συμφιλιωθούν.

Αναφορά στον Πάπα Λέοντα ΙΓ’

«Πριν από έναν αιώνα, ο Πάπας Λέων ΙΓ΄ σημείωσε ότι “η διατήρηση των ανατολικών τελετουργιών είναι πιο σημαντική από ό,τι γίνεται αντιληπτό”. Ας αγκαλιάσουμε την έκκληση για την προστασία και την προώθηση της χριστιανικής Ανατολής, ειδικά στη διασπορά». Και πρόσθεσε: «Οι αρχαίες, αλλά πάντα νέες πνευματικότητες της χριστιανικής Ανατολής προσφέρουν ένα θεραπευτικό βάλσαμο. Συνδυάζουν την επίγνωση της ανθρώπινης δυστυχίας με το δέος για το θείο έλεος, έτσι ώστε η ταπεινότητά μας να μην οδηγεί ποτέ στην απελπισία, αλλά να μας προσκαλεί να καλωσορίσουμε τη χάρη».

Η αναφορά που έκανε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στον συνονόματό του Λέοντα ΙΓ’ είχε τη σημασία της. Εκείνος, συμφιλιωτικός, είχε εργαστεί για να συμφιλιώσει την Καθολική Εκκλησία με τον σύγχρονο τότε τρόπο ζωής και την επιστήμη. Ήταν η εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Αλλά και να βελτιώσει τις σχέσεις της Καθολικής Εκκλησίας με πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Πορευθείτε εν ειρήνη»

Και στη συνέχεια ο Πάπας Λέων ΙΔ’ μίλησε για την ανάγκη ειρήνευσης: «Υπάρχει τόση βία και τόσοι πολλοί πόλεμοι στον κόσμο μας! Μέσα σε αυτή τη φρίκη που θα έπρεπε να προκαλεί οργή – καθώς άνθρωποι πεθαίνουν στο όνομα των στρατιωτικών κατακτήσεων- στέκει το κάλεσμα του Χριστού, ο οποίος επαναλαμβάνει: “Πορευθείτε εν Ειρήνη!”»

«Η ειρήνη του Χριστού δεν είναι η σιωπή του τάφου μετά από μια σύγκρουση και δεν είναι αποτέλεσμα υποδούλωσης», λέει ο Πάπας Λέων ΙΔ’. «Η ειρήνη είναι ένα δώρο που κοιτάζει τους άλλους και ανανεώνει τη ζωή τους. Ας προσευχηθούμε για αυτήν την ειρήνη, η οποία είναι συμφιλίωση, συγχώρεση και θάρρος να γυρίσουμε σελίδα και να ξεκινήσουμε από την αρχή».

Πρόταση διαμεσολάβησης

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ προσφέρθηκε να δώσει χείρα βοήθειας για την ειρήνευση. Έγραψε:

«Η Αγία Έδρα είναι πρόθυμη να βοηθήσει τους εχθρούς να συναντηθούν, ώστε να μπορέσουν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον στα μάτια και έτσι οι άνθρωποι να πάρουν πίσω την αξιοπρέπεια που τους αξίζει: την αξιοπρέπεια της ειρήνης. Με την καρδιά στο χέρι, λέω στους ηγέτες των εθνών: ας συναντηθούμε· ας διαλογιστούμε· ας διαπραγματευτούμε!»

Και κατέληξε ο Πάπας Λέων ΙΔ:

«Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ αναπόφευκτος. Τα όπλα μπορούν και πρέπει να σιωπήσουν, γιατί ποτέ δεν λύνουν προβλήματα, αλλά μόνο τα επιδεινώνουν. Αυτοί που σπέρνουν την ειρήνη θα επιβιώσουν σε όλη την ιστορία, όχι αυτοί που θερίζουν θύματα. Οι άλλοι δεν είναι εχθροί που πρέπει να μισούμε, αλλά άνθρωποι με τους οποίους πρέπει να μιλήσουμε».