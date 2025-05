Βιβλίο κάνει άνω κάτω τους Δημοκρατικούς: «Ξέρατε για Μπάιντεν και τον αφήσατε – Δεν τον θέλαμε σε αναπηρικό αμαξίδιο»

Τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να φέρνει θεμελιώδεις αλλαγές στις ΗΠΑ, η διανοητική και φυσική κατάσταση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, έρχονται για άλλη μια φορά να διαιρέσουν τους Δημοκρατικούς. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αν κρίνει κανείς από όσα αναφέρονται σε νέο αμαρτωλό βιβλίο για τον πρώην πρόεδρο.

Ο «εμφύλιος» ξέσπασε καθώς οι αποκαλύψεις και οι διαπιστώσεις του «Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again» των Τζέικ Τάπερ και Άλεξ Τόμσον εκθέτουν τον πρώην πρόεδρο και το επιτελείο του.

Σύμφωνα με το βιβλίο οι βοηθοί του Μπάιντεν έκρυψαν την κατάσταση της υγείας του σκοπίμως ενώ γνώριζαν ότι επιδεινωνόταν.

Το βιβλίο βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερα από 200 άτομα, κυρίως άτομα από το εσωτερικό των Δημοκρατικών, με γνώση των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του Μπάιντεν.

Ενδεικτικά, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι «η σωματική επιδείνωση του Μπάιντεν -πιο εμφανής στο δύσκολο περπάτημά του- είχε γίνει τόσο σοβαρή που υπήρξαν εσωτερικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο να τεθεί ο πρόεδρος σε αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό μέχρι μετά τις εκλογές», γράφουν οι συγγραφείς.

Οι βοηθοί του Μπάιντεν πίστευαν ότι ήταν πολιτικά απαράδεκτο να χρησιμοποιήσει ο Μπάιντεν αναπηρικό αμαξίδιο κατά τη διάρκεια της εκστρατείας επανεκλογής του.

«Δεδομένης της ηλικίας του Μπάιντεν, [ο γιατρός του Κέβιν Ο’Κόνορ] είπε επίσης κατ’ ιδίαν ότι εάν είχε άλλη μια άσχημη πτώση, ένα αναπηρικό καροτσάκι μπορεί να ήταν απαραίτητο για αυτό που θα μπορούσε να είναι μια δύσκολη ανάρρωση», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Το «Original Sin» περιλαμβάνει αρκετές υποβλητικές ιστορίες, υποστηρίζοντας ότι σε μια συνάντηση τον Ιούνιο του 2024 ο Μπάιντεν δεν αναγνώρισε τον ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ, τον οποίο γνώριζε εδώ και χρόνια.

«Ο Μπάιντεν έπρεπε να φύγει»

Έτσι, ένας αυξανόμενος αριθμός Δημοκρατικών αμφισβητεί ανοιχτά το πως χειρίστηκε η ηγεσία του κόμματος το ζήτημα του Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι πρέπει η ηγεσία να δηλώσει ανοιχτά ότι ο Μπάιντεν δεν έπρεπε ποτέ να επιδιώξει την επανεκλογή του.

Μια τέτοια ομολογία είναι απαραίτητη για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, λένε, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί διατηρούν αμφιβολίες για το Δημοκρατικό Κόμμα, ακόμη και όταν είναι δυσαρεστημένοι με τον Τραμπ.

Ο άλλοτε ένθερμος υποστηρικτής του Μπάιντεν, Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα, παραδέχτηκε σε δήλωσή του στην The Washington Post την Τετάρτη 14 Μαίου, ότι είχε κάνει λάθος υποστηρίζοντας την επανεκλογή του πρώην προέδρου.

«Στις λίγες επαφές μου σε δημόσιες εκδηλώσεις, τον βρήκα συνεπή και περήφανο για το ιστορικό του, αλλά τώρα είναι οδυνηρά προφανές ότι δεν έπρεπε να είχε θέσει υποψηφιότητα», είπε ο Κάνα. «Θα έπρεπε να είχαμε ανοιχτές προκριματικές εκλογές. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την αλήθεια για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του αμερικανικού λαού».

Εκ των υστέρων…

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ δήλωσε σε συνέντευξή του την Τετάρτη ότι θα είχε βοηθήσει το κόμμα αν ο Μπάιντεν είχε ολοκληρώσει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή νωρίτερα από τον Ιούλιο. «Εκ των υστέρων, αν ο πρόεδρος επρόκειτο να αποσυρθεί, η αποχώρηση νωρίτερα θα είχε δώσει σε οποιονδήποτε υποψήφιο λίγο περισσότερο χρόνο», είπε ο Άντι Μπεσίαρ.

Υποστήριξε επίσης ότι οι Δημοκρατικοί θα είχαν καλύτερες πιθανότητες αν η υποψήφιά τους, τότε αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, είχε διαφοροποιηθεί από τον Μπάιντεν. «Θα χρειαζόταν επίσης μια προεκλογική εκστρατεία πρόθυμη να έρθει σε ρήξη με τον πρόεδρο σε ορισμένα ζητήματα», δήλωσε ο Μπέσιαρ.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ, αντίπαλος του Μπαίντεν στις προκριματικές εκλογές του 2020, είπε πρόσφατα του αυτή την εβδομάδα ότι το κόμμα πιθανότατα θα ήταν σε καλύτερη θέση αν ο Μπάιντεν δεν είχε θέσει υποψηφιότητα.

«Ίσως. Αυτή τη στιγμή, με το πλεονέκτημα της εκ των υστέρων γνώσης, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι αυτό ισχύει», δήλωσε. «Δεν είμαστε επίσης σε θέση να κάνουμε πίσω. Πρέπει να προετοιμαστούμε για κάποιες θεμελιώδεις δοκιμασίες για το μέλλον της χώρας και αυτού του κόμματος».

«Βεβαίως και έπρεπε να λέμε ψέματα»

Εντύπωση πάνως προκαλεί η θέση του βουλευτή Μπραντ Σέρμαν, ότι αν οι βοηθοί του Μπάιντεν έδωσαν την καλύτερη εκδοχή των ικανοτήτων του, αυτό δεν ήταν σκάνδαλο αλλά η δουλειά τους!

«Κοιτάξτε, τι περιμένετε από επιθέσεις και παραπλανήσεις;» είπε ο Σέρμαν. «Έχω έναν γραμματέα Τύπου και είμαι σίγουρος ότι σας είπε ότι είμαι ο πιο λαμπρός και διορατικός άνθρωπος που περπάτησε ποτέ στον πλανήτη. Αν δεν το έκανε, απολύθηκε. Φυσικά, οι άνθρωποι που εργάστηκαν για τον πρόεδρο είπαν ότι είναι λαμπρός».

Ωστόσο, ο πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, Ντέιβιντ Άξελροντ, έχει μια κάπως διαφορετική γνώμη. Υποστήριξε στο NPR ότ οι σύμβουλοί του Μπάιντεν μπορεί να υποκινήθηκαν από την πίστη σε αυτόν, από την πεποίθηση να τον δουν να συνεχίζει, αλλά «αλλά ήταν μια ανεύθυνη απόφαση εκ μέρους του, και πρέπει να πω από την πλευρά της οικογένειάς του».

Η απάντηση των Μπάιντεν και των υποστηρικτών του

Εκπρόσωπος του Μπάιντεν δήλωσε ότι οι συγγραφείς δεν έλεγξαν τα γεγονότα του βιβλίου μαζί τους, προσθέτοντας ότι δεν θα απαντήσει σε μεμονωμένους ισχυρισμούς καθώς θα διαρρέουν.

«Συνεχίζουμε να περιμένουμε οτιδήποτε δείχνει πού ο Τζο Μπάιντεν έπρεπε να λάβει μια προεδρική απόφαση ή πού απειλήθηκε η εθνική ασφάλεια ή πού δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο – ήταν ένας πολύ αποτελεσματικός πρόεδρος».

Πολλοί ηγέτες των Δημοκρατικών απαντούν ότι δεν επικεντρώνονται στο παρελθόν αλλά στο μέλλον.

Ο Ντικ Χαρπούτλιαν, πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Νότιας Καρολίνας και μακροχρόνιος υποστηρικτής του Μπάιντεν, είπε ότι κατηγορεί τους Δημοκρατικούς γύρω από τον πρόεδρο που «του άσκησαν πίεση να φύγει» αλλά δεν είχαν σχέδιο.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τώρα ότι ο Τζο Μπάιντεν σε αναπηρικό καροτσάκι θα ήταν καλύτερος από αυτό που έχουμε τώρα», είπε ο Χαρπούτλιαν. «Αυτό είναι το παιχνίδι της απόδοσης ευθυνών και το Δημοκρατικό Κόμμα δεν φαίνεται να ξυπνάει».

Η Τζιλ Μπάιντεν, μιλώντας στην εκπομπή «The View», δήλωσε ότι «Οι άνθρωποι που έγραψαν αυτά τα βιβλία δεν ήταν στον Λευκό Οίκο μαζί μας», είπε η πρώην πρώτη κυρία. «Δεν είδαν πόσο σκληρά δούλευε ο Τζο κάθε μέρα. … Νομίζω ότι ήταν ένας σπουδαίος πρόεδρος…».

Η σύζυγος του προέδρου δεν είναι όμως και ο πιο αξιόπιστος κριτής.

Πηγές: Washington Post, Axios