Αυτή είναι η καλύτερη ταινία για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

To «Schindler’s List» δεν είναι η καλύτερη ταινία με κεντρική θεματική τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφάσισε το Ηνωμένο Βασίλειο. Το podcast War Movie Theatre έκανε μια δημοσκόπηση με σκοπό να αναδειχτεί η καλύτερη ταινία με θέμα τις πιο «μαύρες» μέρες της ανθρώπινης ιστορίας και νικητής όλων βγήκε ο Κρίστοφερ Νόλαν με την ταινία «Dunkirk» (Δουκέρνη).

Η ταινία του 2017 του Νόλαν αναφέρεται στη λεγόμενη Μάχη της Γαλλίας (10 Μαΐου – 25 Ιουνίου 1940) γνωστή και ως Πτώση της Γαλλίας κατά την οποία οι γερμανικές δυνάμεις νίκησαν τις συμμαχικές δυνάμεις με ταχύτατες στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατέκτησαν τη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Ενώ, πρωταγωνιστές είναι οι Χάρι Στάιλς, Κίλιαν Μέρφι και Μπάρι Κίογκαν οι οποίοι συμμετέχουν στην εκκένωση της Δουνκέρκης, η οποία έλαβε χώρα το 1940 και είδε περισσότερους από 330.000 συμμαχικούς στρατιώτες να αποχωρούν από το γαλλικό λιμάνι.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν ξεπέρασε το φιλμ «The Great Escape» (Η Μεγάλη Απόδραση) και ψηφίστηκε ως η αγαπημένη με θέμα τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η «Dunkirk» ξεπέρασε επίσης ταινίες όπως το «The Dam Busters» (1955), το «Pearl Harbour» (2001) και το «Bridge On The River Kwai» (Η Γέφυρα του Ποταμού Κβάι) του 1957 στην ψηφοφορία της Deltapoll για το podcast του War Movie Theatre, το οποίο καλύπτει τόσο παλιές όσο και νέες πολεμικές ταινίες.

Η ταινία «Saving Private Ryan» (Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν) του 1998, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ, η οποία ακολουθεί την αναζήτηση του ομώνυμου χαρακτήρα κατά την εισβολή στη Νορμανδία, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία. Ακολουθεί η ταινία «The Great Escape» του 1963, στην οποία μια ομάδα συμμαχικών κρατουμένων επιχειρεί να δραπετεύσει από ένα ναζιστικό στρατόπεδο, στην τρίτη θέση.

Το φιλμ «The Dam Busters» βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Επιχείρησης «Chastise» της RAF και κατέλαβε την τέταρτη θέση στην ψηφοφορία, ενώ η ταινία «Battle Of Britain» (Η Μάχη της Αγγλίας) του 1969, η οποία είναι δραματοποίηση της μάχης μεταξύ της RAF και της γερμανικής Luftwaffe, κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, Ρόμπερτ Χάτον συμπαρουσιαστής του podcast War Movie Theatre, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent δήλωσε για τη δημοσκόπηση: «Ο κινηματογράφος πάντα αναζητούσε σπουδαίες ιστορίες και ο πόλεμος τα προσφέρει όλα, ηρωισμό, ηθική σύγκρουση, περιπέτεια, ρομαντισμό».

«Η πιο επιτυχημένη πολεμική ταινία της τελευταίας δεκαετίας»

«Ακόμα και όταν διεξαγόταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ενέπνεε μερικές από τις σπουδαιότερες ταινίες του περασμένου αιώνα, όπως το ‘In Which We Serve’ ή το ‘Went The Day Well?’, οι οποίες προσφέρουν στιγμές ανθρώπινου δράματος και κωμωδίας, καθώς και δράσης».

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ‘Dunkirk’ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, είναι η πιο επιτυχημένη πολεμική ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν στη λίστα κινηματογραφικά έργα από τη χρυσή εποχή των πολεμικών ταινιών των δεκαετιών του ’50 και του ’60» σημείωσε.

Η πλήρης λίστα του top 10, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του podcast War Movie Theatre, είχε ως εξής: