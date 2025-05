Η αναβίωση του «The Office» είναι γεγονός – Η πρώτη φωτογραφία της νέας σειράς

Η Peacock έδωσε στους θαυμαστές μια γεύση από το «The Paper», την επερχόμενη σειρά που διαδραματίζεται στον ίδιο κόσμο με το «The Office».

Σύμφωνα με το Variety, η πρώτη εικόνα δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της upfront παρουσίασης της NBCUniversal στους διαφημιστές τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Τα μέλη του καστ Ντόμναλ Γκλίσον, Σαμπρίνα Ιμπατσιάτορε και Όσκαρ Νούνιες εμφανίστηκαν στη σκηνή, όπου αποκαλύφθηκε επίσης ότι η σειρά θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία της κυκλοφορίας.

Η επίσημη σύνοψη του «The Paper» αναφέρει: «Το συνεργείο ντοκιμαντέρ που απαθανάτισε το υποκατάστημα της Dunder Mifflin στο Scranton βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου θέματος όταν ανακαλύπτει μια ιστορική εφημερίδα των μεσοδυτικών πολιτειών και τον εκδότη που προσπαθεί να την αναβιώσει».

‘The Office’ Offshoot ‘The Paper’ to Premiere in September, Drops First Look Image https://t.co/jzT0kxCIVE via @variety

— Todd Spangler (@xpangler) May 12, 2025