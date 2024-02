Ewen MacIntosh: Ο ηθοποιός του «The Office» πέθανε σε ηλικία 50 ετών

Σε ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του έργου του, Just Right Management, αναφέρεται: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον ειρηνικό θάνατο της αγαπημένης μας κωμικής ιδιοφυΐας Ewen MacIntosh.

Η εταιρεία διαχείρισης δήλωσε ότι η οικογένεια του έστειλε ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Willow Green Care Home, επιβεβαιώνοντας ότι θα γίνει ιδιωτική αποτέφρωση για την οικογένεια και τους στενούς φίλους και ένα «εορταστικό» μνημόσυνο αργότερα μέσα στο έτος

»Η οικογένειά του ευχαριστεί όλους όσοι τον στήριξαν, ειδικά το γηροκομείο Willow Green. Σύντομα θα γίνει ιδιωτική αποτέφρωση για την οικογένεια και τους στενούς φίλους και αργότερα μέσα στο έτος θα γίνει ένα επίσημο μνημόσυνο».

«Καλή τύχη, Ewen»

Ο συνδημιουργός του The Office, Ricky Gervais, τίμησε τον MacIntosh, γράφοντας στο X: «Εξαιρετικά θλιβερά νέα. Ο πολύ αστείος και πολύ αξιαγάπητος Ewen Macintosh, γνωστός σε πολλούς ως «Big Keith» από το The Office, απεβίωσε. Ένα αυθεντικό πρωτότυπο. RIP»

Η Chelle Just, από την Just Right Management, δήλωσε ότι ο ηθοποιός υπέφερε από προβλήματα υγείας τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε δήλωσή της ανέφερε: «Ο Ewen ήταν ένας υπέροχος ηθοποιός και ένας ακόμα καλύτερος άνθρωπος. Έκανε τους ανθρώπους να γελούν και είχε τόσο καλή καρδιά. Άγγιξε τις ζωές όλων όσων ήρθαν σε επαφή μαζί του. Ο Ewen ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα υγείας τα τελευταία δύο χρόνια και πέθανε ειρηνικά στις 19 Φεβρουαρίου από αδιευκρίνιστες αιτίες.

»Η οικογένειά του συγκινείται και εκτιμά βαθύτατα όλη την έκρηξη αγάπης για τον Ewen, αλλά θα εκτιμούσε την ιδιωτικότητα για να θρηνήσουν αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ο Ewen θα μας λείψει πάρα πολύ. Καλή τύχη, Ewen».

Αξιομνημόνευτες σκηνές

Ο MacIntosh ήταν περισσότερο γνωστός ως ο λογιστής Keith Bishop της Wernham Hogg, ο οποίος είχε ένα μονοτονικό μήνυμα στον τηλεφωνητή και θα προτιμούσε να κάνει καριέρα ως DJ.

Μεταξύ των αξιομνημόνευτων σκηνών του ήταν όταν έφαγε ένα αυγό σκωτσέζικο αφού προσέφερε ακατάλληλες ρομαντικές συμβουλές στον χαρακτήρα του Martin Freeman, τον Tim, και όταν ντύθηκε Ali G για την Red Nose Day.

Μια άλλη αγαπημένη σκηνή περιελάμβανε μια εκτίμηση μεταξύ του Keith και του διευθυντή γραφείου David Brent, τον οποίο υποδύεται ο Gervais. Ο Brent δεν μπορούσε να συγκρατήσει την απογοήτευσή του αφού ο λογιστής έγραψε «λογαριασμούς» ως το δυνατό του σημείο και «έκζεμα» ως την αδυναμία του.

«Τον αγαπήσαμε ως Keith»

Ο MacIntosh εμφανίστηκε επίσης σε σειρές όπως το Miranda και το Little Britain.

Το τηλεοπτικό κανάλι Gold επίσης απέτισε φόρο τιμής, με μια δήλωση που αναφέρει: «Στο Gold με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι ο Ewen MacIntosh απεβίωσε σε ηλικία 50 ετών.

«Τον αγαπήσαμε ως Keith στο The Office και είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια στο κανάλι. Οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια και τους φίλους του σε μια τόσο δύσκολη στιγμή».

*Με πληροφορίες από Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: The Office | BBC