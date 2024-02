Οργή για τον «ξεχασμένο» Μάθιου Πέρι στα Bafta

Με το κοινό να εκφράζει την αγανάκτησή του για την απουσία του Μάθιου Πέρι από το memorial για αυτούς που χάθηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες, εκπρόσωποι για τα βραβεία Bafta έδωσαν τη δική τους απάντηση για την ηχηρή απουσία.

Τα Bafta αποκάλυψαν πως θα τιμήσουν τον αείμνηστο ηθοποιό στην τηλεοπτική τους τελετή αργότερα στη χρονιά με τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η παράλειψη αναφοράς στον αείμνηστο αγαπημένο ηθοποιό.

Οι θεατές δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη αναφοράς στον Μάθιου Πέρι

Οι θεατές έμειναν αναστατωμένοι όταν παρατήρησαν πως δεν έγινε καμία αναφορά στον αείμνστο ηθοποιό στη διάρκεια του memoriam που τίμησε τον Carl Weathers και την Tina Turner, καθώς και άλλα πρόσωπα που είχαν σημαντική συνεισφορά.

Καθώς η Hannah Waddingham τραγουδούσε το Time After Time, εικόνες και βίντεο των αείμνηστων σταρ έλαμπαν στην οθόνη. Οι θεατές, ωστόσο, δεν μπορούσαν να μην παρατηρήσουν πως δεν έγινε αναφορά στον ηθοποιό.

Η είδηση θανάτου του λαμπερού ηθοποιού, που πέθανε στις 28 Οκτωβρίου στα 54 του χρόνια, προκάλεσε παγκόσμια θλίψη και έκτοτε έχει τιμηθεί ποικιλοτρόπως. Η απουσία αναφοράς στα Bafta προκάλεσε την οργή των θεατών.

Μετά τις αντιδράσεις, εκπρόσωπος των Bafta είπε στο Variety πως θα παρουσιαστεί ένα αφιέρωμα στον Μάθιου Πέρι στα επερχόμενα Bafta Television Awards τον Μάιο.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έλειπε ο Μάθιου Πέρι»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έλειπε ο Μάθιου Πέρι από τη λίστα των memoriam» σχολίασε χρήστης στο Twitter, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την απουσία του από το αφιέρωμα στους εκλιπόντες αστέρες.

«Γιατί δεν αναφέρεται ο Μάθιου Πέρι στα Bafta. Ντροπή σου BBC» σχολίασε άλλος χρήστης.

«Λατρεύω τα Bafta τόσο πολύ. Τα παρακολουθώ κάθε χρόνο. Αλλά το να μη συμπεριλάβουν τον Μάθιου Πέρι στο memoriam είναι πραγματικά συγκλονιστικό» είπε από την πλευρά του άλλος χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπήρξαν, ωστόσο, και εκείνοι που υποστήριξαν πως ο λόγος για τον οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στο memoriam ήταν το γεγονός ότι δεν ήταν κινηματογραφικός ηθοποιός.

«Τα αποψινά βραβεία από τη Βρετανική Ακαδημία είναι μόνο για τον κινηματογράφο. Είμαι σίγουρος πως ο Μάθιου Πέρι θα τιμηθεί στα τηλεοπτικά τους βραβεία αργότερα μέσα στη χρονιά» σχολίασε χαρακτηριστικά άλλος χρήστης στα social media.

Οι θαυμαστές του Μάθιου Πέρι έσπευσαν ωστόσο να επισημάνουν πως ο ηθοποιός είχε παίξει σε πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων τα 17 Again, The Whole Nine Yards και Fools Rush In.

Αφού η επίσημη σελίδα των Bafta βομβαρδίστηκε από μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επίσημη σελίδα έστειλε τους ακόλουθους σε ένα αφιέρωμα για τον Μάθιου Πέρι που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα τους.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα τιμήσουμε τη μνήμη του στα επερχόμενα τηλεοπτικά βραβεία μας» σημείωσε εκπρόσωπος των Bafta στη Metro.

Ήταν πρόσφατα και συγκεκριμένα στα βραβεία Emmy που τιμήθηκε με ένα αφιέρωμα ο Μάθιου Πέρι, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.